Алексей БЕЛИК: «Я не видел, чтобы Риека переигрывала Колос»

Известный в прошлом футболист Алексей Белик прокомментировал поражение «Колоса» от «Риеки» (0:2) в матче квалификации Лиги Европы.

«Мне кажется, что сегодня «Колосу» не повезло, потому что я не видел, чтобы «Риека» переигрывала. Может было преимущество по ударах, но тот момент, который упустил Селезнев и когда пропускаешь по такой погоде - созидать уже очень тяжело. Большая доля невезения того, что «Колос» не прошел дальше.

Знаю, каким форвардом является Селезнев. Могу только списать все на невезение», - сказал Белик.