Алексей БЕЛИК: «Я не видел, чтобы Риека переигрывала Колос»

Известный в прошлом футболист Алексей Белик прокомментировал поражение «Колоса» от «Риеки» (0:2) в матче квалификации Лиги Европы.
«Мне кажется, что сегодня «Колосу» не повезло, потому что я не видел, чтобы «Риека» переигрывала. Может было преимущество по ударах, но тот момент, который упустил Селезнев и когда пропускаешь по такой погоде - созидать уже очень тяжело. Большая доля невезения того, что «Колос» не прошел дальше.
Знаю, каким форвардом является Селезнев. Могу только списать все на невезение», - сказал Белик.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.