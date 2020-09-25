Алексей БЕЛИК: «Я не видел, чтобы Риека переигрывала Колос»

Специалист высказался о поражении украинского клуба

  • 25.09.2020 01:19
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Алексей БЕЛИК: «Я не видел, чтобы Риека переигрывала Колос»
© Sport.ua. Алексей Белик

Известный в прошлом футболист Алексей Белик прокомментировал поражение «Колоса» от «Риеки» (0:2) в матче квалификации Лиги Европы.

«Мне кажется, что сегодня «Колосу» не повезло, потому что я не видел, чтобы «Риека» переигрывала. Может было преимущество по ударах, но тот момент, который упустил Селезнев и когда пропускаешь по такой погоде - созидать уже очень тяжело. Большая доля невезения того, что «Колос» не прошел дальше.

Знаю, каким форвардом является Селезнев. Могу только списать все на невезение», - сказал Белик.

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Источник — Футбол 1/2/3

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