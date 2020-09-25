Севилья стала первой командой, которая проиграла 5 Суперкубков УЕФА

«Севилья» уступила «Баварии» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилась со счетом 2:1 в пользу немцев.

«Севилья» стала первой командой в истории, которая проиграла пять матчей за Суперкубок УЕФА.

До этого больше проигранных Суперкубков было у «Барселоны» - 4.

Ранее «Севилья» проигрывала матчи за Суперкубок УЕФА в 2007, 2014, 2015, 2016 годах. Единственный раз испанская команда выиграла трофей в 2006 году.