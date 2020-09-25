Севилья стала первой командой, которая проиграла 5 Суперкубков УЕФА

Испанский клуб вновь не смог завоевать трофей

  • 25.09.2020 01:02
  • 316 просмотров
  • 2 комментария
Севилья стала первой командой, которая проиграла 5 Суперкубков УЕФА
© twitter.com/SevillaFC_ENG

«Севилья» уступила «Баварии» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилась со счетом 2:1 в пользу немцев.

«Севилья» стала первой командой в истории, которая проиграла пять матчей за Суперкубок УЕФА.

До этого больше проигранных Суперкубков было у «Барселоны» - 4.

Ранее «Севилья» проигрывала матчи за Суперкубок УЕФА в 2007, 2014, 2015, 2016 годах. Единственный раз испанская команда выиграла трофей в 2006 году.

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Источник — Bleacher Report

(2 голоса)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 25.09.2020 01:34
    0
    Выиграла как раз у Барселоны..
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 25.09.2020 01:06
    0
    Не по Сеньке шапка
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 25.09.2020 01:34
    0
    Выиграла как раз у Барселоны..
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 25.09.2020 01:06
    0
    Не по Сеньке шапка
    Ссылка
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