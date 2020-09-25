ВИДЕО. Гол Хави Мартинеса принес Баварии Суперкубок УЕФА

24 сентября, в венгерском Будапеште состоялся матч за Суперкубок УЕФА.
Судьба матча решилась в дополнительное время на 104-й минуте. Гол Хави Мартинеса в ворота «Севильи» принес «Баварии» Суперкубок УЕФА.
ГОЛ! 2:1. Хави Мартинес, 104 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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