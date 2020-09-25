ВИДЕО. Грубые ошибки под дождем. Как Колос пропустил два гола в овертайме

В четверг, 24 сентября, состоялся матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
При дождливой погоде хорватская «Риека» нанесла поражение «Колосу» из Ковалевки (2:0).
Два гола были забиты в овертайме при грубых ошибках игроков команды гостей.
ГОЛ! 1:0. Жоау Эсковал, 102 мин.
ГОЛ! 2:0. Андрияшевич, 115 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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