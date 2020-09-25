Луиш КАШТРУ: «У Коноплянки мышечная травма»

Вчера Евгений Коноплянка получил травму в матче УПЛ против «Руха». Сегодня главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о состоянии здоровья украинского полузащитника:
«Мы еще не проводили никаких медицинских исследований. Думаю, это мышечная травма, которая не позволит ему выступить в следующих поединках».
Оценил степень сложности травмы и сам Коноплянка:
«На 100% будет понятно после МРТ. Но по самочувствию я вижу, что придется отдохнуть».
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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Какая сборная!?? Шахте в качестве гуманитарки.. похоже последний сезон.
Дальше раздавать интервью,с какими о.уенными игроками знаком.. случайный чел,давно понятно было,Шеву не понимаю,на его место молодежи в Украине много! Голодных,бегущих!!! А не вот это вот с пробором..
Какая сборная!?? Шахте в качестве гуманитарки.. похоже последний сезон.
Дальше раздавать интервью,с какими о.уенными игроками знаком.. случайный чел,давно понятно было,Шеву не понимаю,на его место молодежи в Украине много! Голодных,бегущих!!! А не вот это вот с пробором..
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