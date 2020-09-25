Луиш КАШТРУ: «У Коноплянки мышечная травма»

Вчера Евгений Коноплянка получил травму в матче УПЛ против «Руха». Сегодня главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о состоянии здоровья украинского полузащитника:

«Мы еще не проводили никаких медицинских исследований. Думаю, это мышечная травма, которая не позволит ему выступить в следующих поединках».

Оценил степень сложности травмы и сам Коноплянка:

«На 100% будет понятно после МРТ. Но по самочувствию я вижу, что придется отдохнуть».