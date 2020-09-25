Луиш КАШТРУ: «У Коноплянки мышечная травма»

Наставник «Шахтера» - о состоянии здоровья хавбека

  • 25.09.2020 00:02
  • 274 просмотра
  • 4 комментария
Луиш КАШТРУ: «У Коноплянки мышечная травма»
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Коноплянка

Вчера Евгений Коноплянка получил травму в матче УПЛ против «Руха». Сегодня главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о состоянии здоровья украинского полузащитника:

«Мы еще не проводили никаких медицинских исследований. Думаю, это мышечная травма, которая не позволит ему выступить в следующих поединках».

Оценил степень сложности травмы и сам Коноплянка:

«На 100% будет понятно после МРТ. Но по самочувствию я вижу, что придется отдохнуть».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Leo Leo
      Leo Leo, 25.09.2020 00:29
    0
    Последние пару лет,моя Дочь играет лучше..
    Какая сборная!?? Шахте в качестве гуманитарки.. похоже последний сезон.
    Дальше раздавать интервью,с какими о.уенными игроками знаком.. случайный чел,давно понятно было,Шеву не понимаю,на его место молодежи в Украине много! Голодных,бегущих!!! А не вот это вот с пробором..
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.09.2020 00:18
    +2
    ihor7003, 25.09.2020 00:08
    Отдохнуть от чего? Надеюсь не сможет сыграть за сборную!
    Он же выходит обычно минут на 10-15 усталь
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 25.09.2020 00:13
    0
    ihor7003, 25.09.2020 00:08
    Отдохнуть от чего? Надеюсь не сможет сыграть за сборную!
    Надеюсь бревно ярмоленко не сможет сыграть за сборную.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.09.2020 00:08
    +2
    Отдохнуть от чего? Надеюсь не сможет сыграть за сборную!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.09.2020 00:18
    +2
    ihor7003, 25.09.2020 00:08
    Отдохнуть от чего? Надеюсь не сможет сыграть за сборную!
    Он же выходит обычно минут на 10-15 усталь
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.09.2020 00:08
    +2
    Отдохнуть от чего? Надеюсь не сможет сыграть за сборную!
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 25.09.2020 00:29
    0
    Последние пару лет,моя Дочь играет лучше..
    Какая сборная!?? Шахте в качестве гуманитарки.. похоже последний сезон.
    Дальше раздавать интервью,с какими о.уенными игроками знаком.. случайный чел,давно понятно было,Шеву не понимаю,на его место молодежи в Украине много! Голодных,бегущих!!! А не вот это вот с пробором..
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 25.09.2020 00:13
    0
    ihor7003, 25.09.2020 00:08
    Отдохнуть от чего? Надеюсь не сможет сыграть за сборную!
    Надеюсь бревно ярмоленко не сможет сыграть за сборную.
    Ссылка
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