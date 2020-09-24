Александр ГЛАДКИЙ: «Переход в Динамо был необдуманным»

Александр Гладкий, который недавно перешел в «Зарю», вспомнил свой период выступлений за «Динамо» Киев (2016-2017 годы):

«Стал ли переход в «Динамо» ошибкой? Не могу сказать, что ошибкой. Это был скорее спонтанный переход, возможно, немного необдуманный. Но меня убедил Сергей Станиславович, сказал, что я ему нужен.

У меня было несколько вариантов продолжения карьеры после того, как мы не договорились по новому контракту с «Шахтером». Другие варианты приводить уже нет смысла. Я выбрал «Динамо».