Александр ГЛАДКИЙ: «Переход в Динамо был необдуманным»

Форвард «Зари» вспомнил период выступлений за «Динамо»

  • 24.09.2020 23:48
  • 1300 просмотров
  • 2 комментария
Александр ГЛАДКИЙ: «Переход в Динамо был необдуманным»
© dynamo.kiev.ua. Александр Гладкий

Александр Гладкий, который недавно перешел в «Зарю», вспомнил свой период выступлений за «Динамо» Киев (2016-2017 годы):

«Стал ли переход в «Динамо» ошибкой? Не могу сказать, что ошибкой. Это был скорее спонтанный переход, возможно, немного необдуманный. Но меня убедил Сергей Станиславович, сказал, что я ему нужен.

У меня было несколько вариантов продолжения карьеры после того, как мы не договорились по новому контракту с «Шахтером». Другие варианты приводить уже нет смысла. Я выбрал «Динамо».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(3 голоса)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 25.09.2020 00:23
    +1
    Олег Тимофеюк, 25.09.2020 00:02
    Да это понятно, никакой уважающий себя футболист не перейдёт в нынешнее позорное даунама.
    И он , как уважающий себя , ушёл из говна в Динамо.
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 25.09.2020 00:02
    -5
    Да это понятно, никакой уважающий себя футболист не перейдёт в нынешнее позорное даунама.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 25.09.2020 00:23
    +1
    Олег Тимофеюк, 25.09.2020 00:02
    Да это понятно, никакой уважающий себя футболист не перейдёт в нынешнее позорное даунама.
    И он , как уважающий себя , ушёл из говна в Динамо.
    Ссылка
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