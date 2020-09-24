ВИДЕО. Десна пропустила в пустые ворота на последних минутах от Вольфсбурга

Черниговская команда после дебютного матча вылетела из Лиги Европы

  • 24.09.2020 23:32
  • 1929 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Десна пропустила в пустые ворота на последних минутах от Вольфсбурга
© Twitter. Даниэль Гинчек

24 сентября состоялся матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы между «Вольфсбургом» и «Десной».

Черниговская команда вылетела из розыгрыша Лиги Европы, пропустив второй гол на последних минутах матча.

ГОЛ! 2:0. Гинчек, 90 мин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 24.09.2020 23:41
    +1
    Как на тренировке детей U-16 разыграли. Вангую Десна будет в этом году 5-6...
    Ссылка
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 24.09.2020 23:41
    +1
    Как на тренировке детей U-16 разыграли. Вангую Десна будет в этом году 5-6...
    Ссылка
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