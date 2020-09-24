ВИДЕО. Десна пропустила в пустые ворота на последних минутах от Вольфсбурга

24 сентября состоялся матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы между «Вольфсбургом» и «Десной».
Черниговская команда вылетела из розыгрыша Лиги Европы, пропустив второй гол на последних минутах матча.
ГОЛ! 2:0. Гинчек, 90 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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