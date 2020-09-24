ОФИЦИАЛЬНО. Кальяри подписал защитника Интера Година

Знаменитый уругвайский защитник сменил клуб

  • 24.09.2020 22:45
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ОФИЦИАЛЬНО. Кальяри подписал защитника Интера Година
© twitter.com/CagliariCalcio

«Кальяри» официально объявил о подписании защитника «Интера» Диего Година. Контракт с 34-летним уругвайцем рассчитан на три года.

В «Кальяри» Годин перешел на правах свободного агента. Ранее он расторг контракт с «Интером».

В «Интер» он перешел летом 2019 года на правах свободного агента из «Атлетико» Мадрид. В прошлом сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 36 матчах во всех турнирах.

В первом туре Серии А «Кальяри» сыграл вничью с «Сассуоло».

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Источник — ФК Кальяри

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