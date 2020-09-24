ВИДЕО. После углового. Вольфсбург забил быстрый гол в ворота Десны

24 сентября проходит матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы между «Вольфсбургом» и «Десной».
Хозяева поля забили быстрый гол. На 16-й минуте отличился Жозуа Гилавоги.
ГОЛ! 1:0. Гилавоги, 16 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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