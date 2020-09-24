Элина СВИТОЛИНА: «Корты в Страсбурге похожи на корты Ролан Гаррос»

Сегодня Элина Свитолина в четвертьфинале грунтового турнира WTA в Страсбурге обыграла Жиль Тайхманн. В полуфинале украинка сыграет с победителем матча Арина Соболенко – Катерина Синякова.

Свитолина поделилась ожиданиями от предстоящего матча:

«С Ариной Соболенко мы несколько лет не играли. Она очень мощный игрок, поэтому я могу ожидать от нее много виннеров. У нее сильная подача и таким образом она старается давить на соперницу.

С Катериной Синяковой немного другая история: она завязывает розыгрыш, умеет хорошо двигаться по корту. Мне важно в противостоянии с любой из них показать свой теннис, иметь четкий план на игру и сосредоточиться на том, что я могу контролировать.

На прошлой неделе я не очень хорошо сыграла против Маркеты Вондроушовой и это меня расстроило. По итогу я провела несколько хороших матчей в Риме. Мы приняли решение выступить на турнире в Страсбурге и я очень счастлива, что уже сыграла здесь несколько хороших матчей.

Здесь очень хорошие корты, они очень похожи на корты на Ролан Гаррос, мячи точно такие же, очень сильный состав участниц. Так что, я очень рада, что играю в Страсбурге».

Сегодня Свитолина узнала свою соперницу по первому раунду Ролан Гаррос.