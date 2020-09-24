ИБРАГИМОВИЧ: «Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея»

Легендарный швед в своем стиле

  • 24.09.2020 20:55
  • 977 просмотров
  • 6 комментариев
ИБРАГИМОВИЧ: «Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея»
© twitter.com/acmilan

Сегодня у форварда «Милана» Златана Ибрагимовича был выявлен коронавирус. Сам швед прокомментировал эту ситуацию у себя в Твиттере:

«Вчера у меня был отрицательный тест на коронавирус, а сегодня – положительный. Никаких симптомов у меня нет.

Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Это плохая идея».

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Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 24.09.2020 21:10
    +1
    Похоже это конец эпидемии
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 24.09.2020 21:05
    +2
    Не туда корона полезла, ой не туда
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 24.09.2020 21:04
    +2
    Походу Ібра думає що він Чак Норосіс
    Ссылка
    FidanFCCO
    online
      FidanFCCO, 24.09.2020 21:03
    +2
    Короне,если что))
    Ссылка
    FidanFCCO
    online
      FidanFCCO, 24.09.2020 21:02
    +1
    Капец ему)))
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 24.09.2020 21:05
    +2
    Не туда корона полезла, ой не туда
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 24.09.2020 21:04
    +2
    Походу Ібра думає що він Чак Норосіс
    Ссылка
    FidanFCCO
    online
      FidanFCCO, 24.09.2020 21:03
    +2
    Короне,если что))
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 24.09.2020 21:10
    +1
    Похоже это конец эпидемии
    Ссылка
    FidanFCCO
    online
      FidanFCCO, 24.09.2020 21:02
    +1
    Капец ему)))
    Ссылка
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