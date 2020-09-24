ИБРАГИМОВИЧ: «Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея»

Сегодня у форварда «Милана» Златана Ибрагимовича был выявлен коронавирус. Сам швед прокомментировал эту ситуацию у себя в Твиттере:

«Вчера у меня был отрицательный тест на коронавирус, а сегодня – положительный. Никаких симптомов у меня нет.

Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Это плохая идея».