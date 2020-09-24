Зинченко вне заявки Ман Сити. Стартовые составы на матч Кубка лиги

В четверг, 24 сентября, пройдет матч 1/16 финала Кубка английской лиги.
На поле в 21:45 выйдут «Манчестер Сити» и «Борнмут».
Стали известны стартовые составы команд.
Александр Зинченко остался вне заявки на игру. Украинский защитник залечивает мышечную травму.
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Источник — ФК Манчестер Сити
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