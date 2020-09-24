Не Руфати единым. Топ-10 македонцев, которые выступали в Украине

«Заря» в летнее трансферное окно активно работает на рынке. Клуб пополнили защитники Жуниньо и Максим Гречкин, полузащитники Егор Назарина и Денис Янаков, форвард Александр Гладкий и центрбек Агрон Руфати. По мнению Виктора Скрипника, представитель Северной Македонии добавит конкуренции в центре обороны.

За времена независимости в Украине выступали 20 футболистов из Северной Македонии. Мы выбрали топ-10 из них.

Бобан Грнчаров

Где играл: «Металлург» Д, «Сталь» А, «Таврия»

Когда играл: 2003-07, 2013/14

Статистика: 51 матч, 2 гола

У воспитанника «Вардара» Бобана Грнчарова было два захода в чемпионат Украины. В сезоне 2002/03 он приехал в донецкий «Металлург», но стать основным за три сезона, которые провел в Донецке, не сумел. Затем был сезон в алчевской «Стали», которая по итогам чемпионата 2006/07 покинула элиту.

В 2014-м году Грнчаров вернулся в чемпионат Украины, проведя полсезона в «Таврии». Затем вернулся домой в «Вардар», где и завершил карьеру.

Игорь Гьюзелов

Где играл: «Шахтер», «Металлург» Д

Когда играл: 2001-2006

Статистика: 63 матча, 4 гола

В 2001 году, когда донецкий «Шахтер» только лишь начинал свой путь к чемпионствам, скауты обратили свое внимание на высокорослого защитника «Силекса» Игоря Гьюзелова. Переехав в Украину, футболисту понадобилось довольно много времени на адаптацию. За первую команду «Шахтера» в сезоне-2001/02 он сыграл два матча, преимущественно выступая за дубль. В сезоне-2002/03 игрок перебрался в другой клуб из Донецка – «Металлург». Там его чаще выпускали на поле, однако преимущественно с лавки для запасных. В 2006 году он переехал в бельгийский «Серкль Брюгге», где и завершил профессиональную карьеру в 35 лет.

Филип Деспотовски

Где играл: «Ворскла»

Когда играл: 2007/2008, 2009/2010

Статистика: 49 матчей, 2 гола

Деспотовски является воспитанником малоизвестного северо-македонского клуба «Цементарница 55». В Украину он переехал не самым известным игроком, но с опытом игр за сербский «Белград» и греческий «Этникос». Николай Павлов, который тогда руководил полтавской командой, видел в Деспотовски игрока резерва, и поэтому отдал его в аренду в «Вардар». После возвращение полузащитник еще два сезона играл за полтавчан, причем достаточно неплохо. По окончанию сезона-2009/10 Филип перешел в «Интер» из Баку, а в 2015 году завершил карьеру в Вардаре.



ФК Динамо Киев. Горан Попов

Горан Попов

Где играл: «Динамо»

Когда играл: 2010-2014

Статистика: 32 матча, 2 гола

Горан, пожалуй, один из немногих в данном списке, который хорошо запомнился украинскому любителю футбола. После удачного сезона в «Херенвене» Попов переехал в Украину, где подписал контракт с киевским «Динамо». Тогдашний главный тренер Юрий Семин рассчитывал на левого защитника, и Попов сходу стал основным в команде.

Вместе с Гораном «Динамо» пошумело и в еврокубках, но приход Валерия Газзаева повлиял на отъезд северо-македонца в АПЛ. Спустя два года аренды в «Вест Бромвиче» Попов вернулся в Украину, разорвал контракт с «бело-синими» и отправился доигрывать на родину в Вардар.

Бесарт Ибраими

Где играл: «Севастополь», «Таврия», «Металлург» З

Когда играл: 2010-2014

Статистика: 24 матчей, 3 гола

«Севастополь» в сезоне-2010/11 подписал форварда Ибраими из немецкого «Шальке». Многообещающий футболист провел отличный сезон и переехал в другой крымский коллектив посильнее – симферопольскую «Таврию». Там закрепиться не сумел и транзитом через «Севастополь» оказался в запорожском «Металлурге», у которого уже тогда начались финансовые проблемы. После он поиграл в чемпионате Кипра за «Эносис» и «Эрмис», а завершил карьеру на родине в «Шкендии» в сезоне-2018/19.

Мартин Богатинов

Где играл: «Карпаты»

Когда играл: 2011-2013

Статистика: 42 матча

Богатинов перешел в львовский клуб из «Работничек» в 2011 году и быстро завоевал место в стартовом составе команды. Вероятно, Мартин является одним из лучших легионеров в истории клуба, несмотря на несколько провальных игр за львовян. В рамке он действовал уверенно, но иногда ошибался в игре на выходах и раздавал неточные передачи. Как итог – солидные 42 игры и последующий переход в бухарестский «Стяуа». С 2014 по 2015 год играл на Кипре за «Эрмис». Там и завершил карьеру в 29 лет.



dynamo.kiev.ua. Мартін Богатінов

Ванче Шиков

Где играл: «Волынь»

Когда играл: 2011-2014

Статистика: 68 матчей, 3 гола

Центральный защитник Ванче Шиков – мечта Виталия Кварцяного. Все из-за его роста - 192 см. Переехал в Украину Шиков из кипрского «Этникоса», где был лидером команды. Такую роль он перенял и в луцкой команде, ведь играл стабильно и даже забивал в УПЛ. Однако с началом войны футболист принял решение сменить место прописки и уехал играть в австрийскую «Аустрию» на правах свободного агента. После в его карьере были бакинский «Нефтчи», «Работнички», а последним клубом значится казахстанский «Тобол».

Душан Савич

Где играл: «Волынь», «Говерла»

Когда играл: 2011-2014

Статистика: 36 матчей, 7 голов

Виталий Кварцяный заприметил форварда Савича в «Работничках» и в сезоне-2011/12 пригласил в Луцк. Первый сезон в Украине выдался неплохим, а второй был еще лучше. В 20 играх он оформил на свой счет 5 голов и покинул клуб, примкнув к ужгородской «Говерле». Там он поиграл недолго и отправился покорять сначала чемпионат Болгарии, а затем и Казахстана, где «повесил бутсы на гвоздь» в 2017 году.

Адис Яхович

Где играл: «Ворскла»

Когда играл: 2014

Статистика: 18 матчей, 6 голов

Сезон-2013/14 Ворскла выдала достаточно средний, заняв восьмое место по его итогам. Однако нападающий Яхович провел его на высоком уровне. Полтавские скауты отыскали его во второй лиге Швейцарии, где он выступал за «Виль». Проведя за полтавчан 18 матчей, в которых забил 6 голов, Яхович отправился в хорватскую «Риеку». Также у него есть опыт выступлений за российские «Крылья Советов», а ныне он играет в «Антальяспоре» в Суперлиге Турции.

Бесир Демири

Где играл: «Мариуполь»

Когда играл: 2018-2019

Статистика: 33 матча

Полузащитник сборной Северной Македонии Бесир Демири присоединился к «Мариуполю» Александра Бабича в 2018 году из Вардара, и довольно неплохо себя зарекомендовал в первом же сезоне. Было видно, что футболист умеет хорошо отбирать мяч и начинать быструю контратаку команды. Поиграв в Украине несколько лет, игрок переехал в словацкую «Жилину», цвета которой защищает и по сей день.

Богдан БОНДАРЕНКО