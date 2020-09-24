Бавария - Севилья: прогноз на матч Алексея Андронова

В четверг, 24-го сентября, состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся немецкая «Бавария» (победитель Лиги чемпионов) и испанская «Севилья» (победитель Лиги Европы). Поединок пройдет на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Известный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Севилья» в рамках Суперкубка Европы.

«Севилья» против «Баварии». Может быть многие уже и забыли, что этот трофей существует. Он всегда открывал европейский сезон, а сейчас уже начались все сезоны, но значимость он свою не потерял.

«Бавария» — это команда, которая хочет выиграть все турниры 2020 года, в которых участвует. «Бавария» может это сделать. Победа над «Шальке» в первом туре со счетом 8:0 говорит о том, что «Бавария» не стала хуже. Пусть и ушел Алькантара, пусть есть какие-то травмы. Есть непонятки с Давидом Алабой, который требует немыслимые по мюнхенским меркам деньги. Все равно «Бавария» остается сама собой. Играть она будет всерьез, а «Севилью» ждет тяжелое испытание.

Предлагаю поставить на «Баварию» с форой (-1,5). », - сказал Андронов.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Севилья».