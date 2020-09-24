Владислав СУПРЯГА: «На шаг ближе»

20-летний украинский форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга прокомментировал победу над «Гентом» (2:1) в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
«На шаг ближе», — написал Супряга в Instagram.
Супряга вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и открыл счет на 9-й минуте матча.
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Источник — Instagram
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