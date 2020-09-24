Вольфсбург – Десна: прогноз на матч Игоря Гамулы

Экс-тренер ужгородского Закарпатья Игор Гамула сделал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Вольфсбург» - «Десна». Матч «Вольфсбург» - «Десна» состоится 24 сентября. Начало в 21:15 по Киеву.

«Десне уже не повезло, так как им придётся сразиться с европейским грандом — с Вольфсбургом. Десна команда очень ровная, квалифицированная. Их тренер Саша Рябоконь, который уже давно работает с этим коллективом, ещё со второй лиги. Возможно, им немножко не хватает опыта, а так подбор футболистов неплохой. Даже если в этом году не выйдет пробиться в групповой этап, игроки только заматереют и проявят себя чуть позже.

Вольфсбург - это боец еврокубковый. Немцы очень сбалансированы, интересны, почему являются фаворитом в этом противостояния, которое состоит из одного матча. У Десны мало шансов, так как зацепиться на чужом поле будет сложно. Всё равно это большой плюс для Десны, которая оказалась на такой стадии турнира и встретится с одной из лучших команд Германии. Жаль, что фанаты не смогут посетить Вольфсбург и поддержать свою команду.

Мой прогноз — победа Десны с форой (+2.5)», — сказал Гамула.