Василий КАРДАШ: «Арбитр дал Безусу карточку после давления игроков Динамо»

Но это тоже часть футбола, считает специалист

  • 24.09.2020 17:32
  • 1298 просмотров
  • 7 комментариев
Василий КАРДАШ: «Арбитр дал Безусу карточку после давления игроков Динамо»
© ФК Динамо Киев. Василий Кардаш

Бывший полузащитник «Динамо» Василий Кардаш поделился мнением об игре 29-летнего украинского полузащитника Романа Безуса в матче против киевской команды в 4-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (1:2).

«Я тоже считаю, что Безус был заметной фигурой на поле в составе бельгийской команды. Мне показалось, что арбитр дал Роману карточку после давления игроков «Динамо», но это часть футбола. А что касается фола, то в этом эпизоде все было на усмотрение судьи», — отметил Кардаш.

Безус был удален за второе предупреждение на 53-й минуте поединка.

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Источник — zbirna.com

(7 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 24.09.2020 18:17
    -1
    Как будто у игроков дерьнамы есть хотя бы какой-то авторитет, ржу.
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    Andre066
      Andre066, 24.09.2020 18:17
    0
    Фаны шахтаря же говорили "Динамо увидет в Европе справедливое судейство"
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 24.09.2020 18:12
    -1
    Может роме подогнали бабла, что-то он сильно располагался в подкатаз,раньше такого за ним не замечалось
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.09.2020 17:53
    0
    Тимофеючка, Бойкинючка , к ноге !!!
    Пора скулить
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    Rumata Kastorsky
    online
      Rumata Kastorsky, 24.09.2020 17:47
    +4
    самое интересное, шо даже бельгийская пресса написала что по-большому счёту судья мог выгонять Безуса ещё после нарушения на Шапаренко, но пожалел Рому. Безус не оценил этого и через две минуты пошёл в жёсткий подкат сзади, за что справедливо получил вторую жёлтую. и только выдающиеся отечественные эксперды опять демонстрируют эталоны космической глупости.
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.09.2020 17:44
    +1
    Звичайно, що на розсуд судді чи давати жовту чи.. пряму червону (особливо його перший фол)...
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    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.09.2020 17:41
    +3
    Там дві чисті жовті. Просто суддя судив, а не підсуджував.
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    Rumata Kastorsky
    online
      Rumata Kastorsky, 24.09.2020 17:47
    +4
    самое интересное, шо даже бельгийская пресса написала что по-большому счёту судья мог выгонять Безуса ещё после нарушения на Шапаренко, но пожалел Рому. Безус не оценил этого и через две минуты пошёл в жёсткий подкат сзади, за что справедливо получил вторую жёлтую. и только выдающиеся отечественные эксперды опять демонстрируют эталоны космической глупости.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.09.2020 17:41
    +3
    Там дві чисті жовті. Просто суддя судив, а не підсуджував.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.09.2020 17:44
    +1
    Звичайно, що на розсуд судді чи давати жовту чи.. пряму червону (особливо його перший фол)...
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 24.09.2020 18:17
    0
    Фаны шахтаря же говорили "Динамо увидет в Европе справедливое судейство"
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.09.2020 17:53
    0
    Тимофеючка, Бойкинючка , к ноге !!!
    Пора скулить
    Ссылка
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