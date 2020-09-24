Василий КАРДАШ: «Арбитр дал Безусу карточку после давления игроков Динамо»

Бывший полузащитник «Динамо» Василий Кардаш поделился мнением об игре 29-летнего украинского полузащитника Романа Безуса в матче против киевской команды в 4-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (1:2).

«Я тоже считаю, что Безус был заметной фигурой на поле в составе бельгийской команды. Мне показалось, что арбитр дал Роману карточку после давления игроков «Динамо», но это часть футбола. А что касается фола, то в этом эпизоде все было на усмотрение судьи», — отметил Кардаш.

Безус был удален за второе предупреждение на 53-й минуте поединка.