Тренер Риеки: «Готовимся к Колосу, словно впереди – финал чемпионата мира»

Главный тренер «Риеки» Симон Рожман прокомментировал предстоящую дуэль с «Колосом» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

«Как мы готовимся к «Колосу»? Так, словно впереди у нас два полуфинала и финал чемпионата мира по футболу. У нас достаточно опытных игроков, которые понимают, что нас ждет, и в то же время у нас много молодежи, энергии и футболистов, которые хотят проявить себя».

«Это будет непростой матч, в котором все решат мелочи. «Колос» добыл шесть побед в последних семи матчах. Обыграть «Арис» в Греции – это не мелочи. Но мы больше сосредоточены на себе. Если мы будем настоящими, сыграем с азартом, как это делали в важных матчах, то отпразднуем итоговую победу. Но важно понимать: «Колос» - опасная команда, в которой много опытных игроков», - отметил Рожман.

Напомним, матч «Риека» - «Колос» состоится сегодня, 24 сентября. Его начало запланировано на 21:45.

Завоеватели кубков. С кем Колосу играть в третьем раунде квалификации ЛЕ