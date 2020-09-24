Шахтер оспорил решение суда в пользу Сарагосы по делу Матузалема

«Горняки» рассчитывают получить причитающуюся им сумму в 2020 году

  • 24.09.2020 16:39
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Шахтер оспорил решение суда в пользу Сарагосы по делу Матузалема
© ФК Шахтер. Франселино Матузалем

Сразу несколько кредиторов «Сарагосы» не согласились с последним судебным решением, которым арагонский клуб был освобожден от выплат по долгам в деле о банкротстве в 2020 году из-за понесенных убытков, вызванных пандемией коронавируса.

Апелляцию на данное решение уже подали четыре крупнейших кредитора «Сарагосы» - «Шахтер», «Милан», компания Andes Sport и футболист Умберто Суазо. Они просят, чтобы арагонский клуб немедленно выплатил 2,44 миллиона евро, которые должен был погасить как часть общего долга еще до 2 июля.

Донецкому клубу «Сарагоса» должна деньги по так называемому «делу Матузалема». «Шахтер» добился признания задолженности арагонцев на общую сумму 13,5 миллионов евро, но из-за дела о банкротстве испанский клуб будет выплачивать до 2025 года лишь 40% долгов каждому из своих кредиторов. В случае с «горняками», эта сумма составила 5,4 миллиона евро.

В ближайшее время суд примет решение о принятии данных апелляций к рассмотрению.

Детальнее об этой ситуации читайте в подробном материале, вышедшем на Sport.ua в июле – «Шахтер» продолжает споры с «Сарагосой» по долгу за Матузалема».

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Источник — El Periodico de Aragon

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