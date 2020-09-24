Карлос ДЕ ПЕНА: «На шаг ближе... Но не хватает самого главного!»

27-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена прокомментировал победу над «Гентом» (2:1) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«На шаг ближе... Но не хватает самого главного!», — написал де Пена в Instagram.
Де Пена забил победный гол на 79-й минуте встречи.
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Источник — Instagram
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