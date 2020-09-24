ВИДЕО. Суарес расплакался на прощальной пресс-конференции в Барселоне

Уругвайский форвард переходит в мадридский «Атлетико»

  • 24.09.2020 16:02
  • 1805 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Суарес расплакался на прощальной пресс-конференции в Барселоне
© ФК Барселона. Луис Суарес

33-летний уругвайский нападающий Луис Суарес не смог сдержать слез во время своей прощальной пресс-конференции. Суарес переходит из «Барселоны» в мадридский «Атлетико».

«Этот этап завершен, и я горжусь всем, что я сделал. Вечно благодарен всем кулес», — сказал Суарес.

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Источник — ФК Барселона

(7 голосов)

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Комментарии
    Vovan78
      Vovan78, 24.09.2020 16:52
    0
    Суаресу удачи в Атлетико и наказать Барсу парочкой красивых голов.
    Ссылка
    Drew
    online
      Drew, 24.09.2020 16:45
    0
    Дословно "жопашники"
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 24.09.2020 16:28
    0
    Вы хотя бы уточнили что такое кулес!!!
    Ссылка
    Vovan78
      Vovan78, 24.09.2020 16:52
    0
    Суаресу удачи в Атлетико и наказать Барсу парочкой красивых голов.
    Ссылка
    Drew
    online
      Drew, 24.09.2020 16:45
    0
    Дословно "жопашники"
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 24.09.2020 16:28
    0
    Вы хотя бы уточнили что такое кулес!!!
    Ссылка
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