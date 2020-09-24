ВИДЕО. Суарес расплакался на прощальной пресс-конференции в Барселоне

33-летний уругвайский нападающий Луис Суарес не смог сдержать слез во время своей прощальной пресс-конференции. Суарес переходит из «Барселоны» в мадридский «Атлетико».
«Этот этап завершен, и я горжусь всем, что я сделал. Вечно благодарен всем кулес», — сказал Суарес.
"Se termina una etapa y estoy orgulloso por todo lo que hice. Agradecer eternamente a todos los #culers."— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 24, 2020
💙❤ #9raciasLuis pic.twitter.com/MhYQ7x13Eg
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Источник — ФК Барселона
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