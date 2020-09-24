ВИДЕО. Суарес расплакался на прощальной пресс-конференции в Барселоне

33-летний уругвайский нападающий Луис Суарес не смог сдержать слез во время своей прощальной пресс-конференции. Суарес переходит из «Барселоны» в мадридский «Атлетико».

«Этот этап завершен, и я горжусь всем, что я сделал. Вечно благодарен всем кулес», — сказал Суарес.