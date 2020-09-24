Рустам ХУДЖАМОВ: «Кажется, что Бущан где-то не рассчитал»

Бывший вратарь «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Рустам Худжамов разобрал пропущенный «бело-голубыми» мяч в поединке 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Гентом» (2:1).

«Подача была, как говорят, «по головам», падающая. Игроку «Гента» оставалось только выпрыгнуть в эту точку раньше соперников. Думаю, это наигранный момент. Кажется, что Бущан где-то не рассчитал. Вообще, когда такой мяч забивается, всегда все говорят об ошибке вратаря. Вышел — плохо, не вышел бы — тоже плохо. Так это всегда выглядит.

Может быть, немножко не рассчитал. А на такие мячи всегда очень непросто выходить. Возможно, лучше было играть не правой рукой, а ближней к мячу левой. Но самое главное — быстрее принимать решение. И не забывайте, что обычно по такому мячу должен играть футболист, который именно для этого там и ставится», — сказал Худжамов в эфире телеканала «Футбол 2».