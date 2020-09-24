Калинина не сумела пробиться в финал квалификации Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№153 WTA) завершила выступления в квалификации Ролан Гаррос.
В полуфинале отборочного турнира 23-летняя украинка проиграла Варваре Лепченко из США (№183 WTA).
Ролан Гаррос. Второй круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Варвара Лепченко (США) – 2:6, 5:7
В следующем раунде Лепченко сразится против Далмы Галфи из Венгрии (№236 WTA).
Ранее в финал квалификации вышла Марта Костюк.
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Источник — Sport.ua
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