Калинина не сумела пробиться в финал квалификации Ролан Гаррос

Украинка проиграла Варваре Лепченко из США

  • 24.09.2020 15:17
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Калинина не сумела пробиться в финал квалификации Ролан Гаррос
© WTA. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№153 WTA) завершила выступления в квалификации Ролан Гаррос.
 
В полуфинале отборочного турнира 23-летняя украинка проиграла Варваре Лепченко из США (№183 WTA).
 
Ролан Гаррос. Второй круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Варвара Лепченко (США) – 2:6, 5:7
 
В следующем раунде Лепченко сразится против Далмы Галфи из Венгрии (№236 WTA).
 
Ранее в финал квалификации вышла Марта Костюк.

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Источник — Sport.ua

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