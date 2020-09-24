Иван ГЕЦКО: «Луческу — фартовый, но Динамо нужно усиливаться»

Специалист подвел итоги победы киевской команды над бельгийским «Гентом» (2:1)

  • 24.09.2020 14:55
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Иван ГЕЦКО: «Луческу — фартовый, но Динамо нужно усиливаться»
© pobeda.od.ua. Иван Гецко

Экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко прокомментировал победу «Динамо» в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов над бельгийским «Гентом» (2:1).

«Счет по игре. Будь киевляне настойчивее в концовке поединка и реализуй численное большинство, можно было досрочно снять вопрос о завоевании путевки в групповой раунд Лиги чемпионов. В итоге пришлось ограничиться победой с минимальным перевесом, однако я оцениваю шансы «Динамо» пробиться в следующий этап как очень высокие.

Чем можно объяснить удачное выступление динамовцев на международной арене? Во-первых, их новый рулевой — Мирча Луческу — фартовый, во-вторых, он — трудоголик и, беря с него пример, подопечные не щадят себя на тренировках, в-третьих, важно, что румынский специалист — сильный тактик и стратег, наконец, динамовцам везет с соперниками. Футболистам АЗ явно не хватало игровой практики, а «Гент» в первом матче откровенно разочаровал из-за чехарды на тренерском мостике и кадровых неурядиц. Впрочем, это их проблемы. И, отдавая должное киевлянам за запредельную самоотдачу, все же, на мой взгляд, им нужно срочно укрепить свои ряды надежным стоппером и забивным нападающим», — сказал Гецко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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