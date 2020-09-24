Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ: «У Гента мизерные шансы пройти Динамо»

Футбольный агент Сергей Серебренников прокомментировал победу «Динамо» над «Гентом» (2:1) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Если говорить по качеству матча, то он не получился зрелищным. Результат довлел над обеими командами. «Динамо» должно быть довольно итоговым счетом. «Гент» находился в кризисе, сейчас начал выкарабкиваться, но этот матч провел плохо.

Не думаю, что кто-то будет говорить о какой-то помощи украинских легионеров бельгийской команды. Безус ошибся и за короткий промежуток времени умудрился получить две желтые карточки.

Шансы команд в ответном матче? Пока расклад на стороне «Динамо». «Гент» очень сильно должен удивить, чтобы пройти киевлян. Луческу ответственно подходит к таким матчам, поэтому шансы бельгийцев очень мизерные», — отметил Серебренников в эфире канала «Футбол 2».