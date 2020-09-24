Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ: «У Гента мизерные шансы пройти Динамо»

Специалист поделился впечатлениями о победе киевлян над бельгийским клубом (2:1)

  • 24.09.2020 14:34
  • 1693 просмотра
  • 2 комментария
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ: «У Гента мизерные шансы пройти Динамо»
© ФК Динамо Киев. Сергей Серебренников

Футбольный агент Сергей Серебренников прокомментировал победу «Динамо» над «Гентом» (2:1) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Если говорить по качеству матча, то он не получился зрелищным. Результат довлел над обеими командами. «Динамо» должно быть довольно итоговым счетом. «Гент» находился в кризисе, сейчас начал выкарабкиваться, но этот матч провел плохо.

Не думаю, что кто-то будет говорить о какой-то помощи украинских легионеров бельгийской команды. Безус ошибся и за короткий промежуток времени умудрился получить две желтые карточки.

Шансы команд в ответном матче? Пока расклад на стороне «Динамо». «Гент» очень сильно должен удивить, чтобы пройти киевлян. Луческу ответственно подходит к таким матчам, поэтому шансы бельгийцев очень мизерные», — отметил Серебренников в эфире канала «Футбол 2».

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Источник — Динамомания

(4 голоса)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 24.09.2020 15:09
    +2
    Радіючи успіхам Динамо, треба все ж відмітити, що в цьому році нам дуже пощастило з суперниками. АЗ, який пів року без ігрової практики, кризовий Гент - це далеко не Аякс і Брюгге, які були в минулі роки. Тому я б не впадав в ейфорію.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 24.09.2020 14:54
    0
    так и есть
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 24.09.2020 15:09
    +2
    Радіючи успіхам Динамо, треба все ж відмітити, що в цьому році нам дуже пощастило з суперниками. АЗ, який пів року без ігрової практики, кризовий Гент - це далеко не Аякс і Брюгге, які були в минулі роки. Тому я б не впадав в ейфорію.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 24.09.2020 14:54
    0
    так и есть
    Ссылка
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