ФОТО. Как состав Атлетико может выглядеть в новом сезоне

Авторитетный портал Transfermarkt предположил, как в новом сезоне может выглядеть состав мадридского «Атлетико».
Испанский клуб выкупил у китайского клуба «Далянь Ифан» 27-летнего бельгийского вингера Яника Феррейру Карраско и подписал 33-летнего уругвайского форварда «Барселоны» Луиса Суареса.
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Источник — Transfermarkt
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