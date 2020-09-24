ФОТО. Как состав Атлетико может выглядеть в новом сезоне

Мадридский клуб подписал Янника Феррейру Карраско и Луиса Суареса

  • 24.09.2020 14:22
  • 1349 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Как состав Атлетико может выглядеть в новом сезоне
© ФК Атлетико Мадрид. Луис Суарес

Авторитетный портал Transfermarkt предположил, как в новом сезоне может выглядеть состав мадридского «Атлетико».

Испанский клуб выкупил у китайского клуба «Далянь Ифан» 27-летнего бельгийского вингера Яника Феррейру Карраско и подписал 33-летнего уругвайского форварда «Барселоны» Луиса Суареса.

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Источник — Transfermarkt

(3 голоса)

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Комментарии
    system777
      system777, 24.09.2020 14:33
    +1
    С таким составом за золото чемпионата бороться вполне по силам
    Ссылка
    system777
      system777, 24.09.2020 14:33
    +1
    С таким составом за золото чемпионата бороться вполне по силам
    Ссылка
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