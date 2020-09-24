Луис СУАРЕС: «Уже приходилось играть против Месси. Мы остались друзьями»

«Барселона» продала форварда Луиса Суареса в «Атлетико», где уругвайский игрок рассчитывает бороться за титулы против «Реала» и своей бывшей команды.

«Я перехожу в очень сильную команду, которая обычно борется за титулы. Хочу быть в такой команде, которая способна бороться с «Барселоной» и «Реалом». У меня было много предложений, но этот вариант меня полностью устраивает».

«Месси? Я уже играл против него за сборную. А переход в другой клуб не повлияет на наши отношения, мы остаемся с Лео друзьями».

«Я благодарен «Барселоне» за все, что было. Сейчас переключаюсь на новый этап в карьере», - сказал Суарес.

Контракт игрока подписан на 2 года.