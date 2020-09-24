Де Пена – первый уругваец, который забил за украинский клуб в еврокубках

За украинские клубы на международной арене забивали полпреды 5 стран Южной Америки

  • 24.09.2020 13:53
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Де Пена – первый уругваец, который забил за украинский клуб в еврокубках
© ФК Динамо

В матче с «Гентом» (2:1) 28-летний уругвайский полузащитник Карлос Де Пена записал в свой актив первый гол в еврокубках. Он стал представителем 34-й страны дальнего зарубежья, в том числе 5-й из Южной Америки, чьи игроки забивали за украинские клубы на международной арене.

К слову, за «Динамо» открывали голевой счет полпреды еще двух южноамериканских государств: Бразилии (Леандру) и Парагвая (Дерлис Гонсалес).

Премьерные еврокубковые голы представителей стран Южной Америки за украинские клубы

Страна

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Бразилия

31.07.2002

ЛЧ

КР2

ЛЕАНДРУ

Динамо

Пюник (д)

4:0

Перу

26.08.2004

КУ

КР2

Андерс МЕНДОСА

Металлург Д

Тирасполь (г)

2:1

Аргентина

19.03.2009

КУ

1/8

Вальтер АСЕВЕДО

Металлист

Динамо (д)

3:2

Парагвай

24.11.2015

ЛЧ

ГТ

Дерлис ГОНСАЛЕС

Динамо

Порту (г)

2:0

Уругвай

23.09.2020

ЛЧ

КР4

Карлос ДЕ ПЕНА

Динамо

Гент (г)

2:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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