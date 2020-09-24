Де Пена – первый уругваец, который забил за украинский клуб в еврокубках

В матче с «Гентом» (2:1) 28-летний уругвайский полузащитник Карлос Де Пена записал в свой актив первый гол в еврокубках. Он стал представителем 34-й страны дальнего зарубежья, в том числе 5-й из Южной Америки, чьи игроки забивали за украинские клубы на международной арене.
К слову, за «Динамо» открывали голевой счет полпреды еще двух южноамериканских государств: Бразилии (Леандру) и Парагвая (Дерлис Гонсалес).
Премьерные еврокубковые голы представителей стран Южной Америки за украинские клубы
|
Страна
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Бразилия
|
31.07.2002
|
ЛЧ
|
КР2
|
ЛЕАНДРУ
|
Динамо
|
Пюник (д)
|
4:0
|
Перу
|
26.08.2004
|
КУ
|
КР2
|
Андерс МЕНДОСА
|
Металлург Д
|
Тирасполь (г)
|
2:1
|
Аргентина
|
19.03.2009
|
КУ
|
1/8
|
Вальтер АСЕВЕДО
|
Металлист
|
Динамо (д)
|
3:2
|
Парагвай
|
24.11.2015
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Дерлис ГОНСАЛЕС
|
Динамо
|
Порту (г)
|
2:0
|
Уругвай
|
23.09.2020
|
ЛЧ
|
КР4
|
Карлос ДЕ ПЕНА
|
Динамо
|
Гент (г)
|
2:1
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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