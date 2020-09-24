Де Пена – первый уругваец, который забил за украинский клуб в еврокубках

В матче с «Гентом» (2:1) 28-летний уругвайский полузащитник Карлос Де Пена записал в свой актив первый гол в еврокубках. Он стал представителем 34-й страны дальнего зарубежья, в том числе 5-й из Южной Америки, чьи игроки забивали за украинские клубы на международной арене.

К слову, за «Динамо» открывали голевой счет полпреды еще двух южноамериканских государств: Бразилии (Леандру) и Парагвая (Дерлис Гонсалес).

Премьерные еврокубковые голы представителей стран Южной Америки за украинские клубы

Страна Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Счет Бразилия 31.07.2002 ЛЧ КР2 ЛЕАНДРУ Динамо Пюник (д) 4:0 Перу 26.08.2004 КУ КР2 Андерс МЕНДОСА Металлург Д Тирасполь (г) 2:1 Аргентина 19.03.2009 КУ 1/8 Вальтер АСЕВЕДО Металлист Динамо (д) 3:2 Парагвай 24.11.2015 ЛЧ ГТ Дерлис ГОНСАЛЕС Динамо Порту (г) 2:0 Уругвай 23.09.2020 ЛЧ КР4 Карлос ДЕ ПЕНА Динамо Гент (г) 2:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.