Степаненко сделал самый быстрый «самострел» среди джокеров в УПЛ

Тарас Степаненко стал 9-м игроком, забившим в свои ворота после выхода на замену в чемпионатах Украины. При этом полузащитник горняков совершил «самострел» в матче с «Рухом» в рекордно быстрый срок - на 2-й минуте пребывания на поле.

Прежнее «достижение» 16-летней давности, принадлежавшее джокеру «Ворсклы» Александру Полуницкому, Степаненко превзошел на две минуты.

Автоголы игроков, выходивших на замену в чемпионатах Украины