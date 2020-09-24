Степаненко сделал самый быстрый «самострел» среди джокеров в УПЛ

Тарас Степаненко стал 9-м игроком, забившим в свои ворота после выхода на замену в чемпионатах Украины. При этом полузащитник горняков совершил «самострел» в матче с «Рухом» в рекордно быстрый срок - на 2-й минуте пребывания на поле.
Прежнее «достижение» 16-летней давности, принадлежавшее джокеру «Ворсклы» Александру Полуницкому, Степаненко превзошел на две минуты.
Автоголы игроков, выходивших на замену в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Вышел
|
Забил
|
Счет
|
15.06.1994
|
Сергей ОНОПКО
|
Шахтер
|
Торпедо (г)
|
46’
|
76’
|
3:3
|
18.03.1996
|
Игорь ПОРТНОВ
|
Кривбасс
|
ЦСКА (г)
|
46’
|
79’
|
0:2
|
21.05.2003
|
Адриан ПУКАНЫЧ
|
Шахтер
|
Динамо (г)
|
31’
|
57’
|
1:2
|
25.09.2004
|
Александр ПОЛУНИЦКИЙ
|
Ворскла
|
Ильичевец (г)
|
80’
|
83’
|
0:2
|
10.05.2006
|
Владимир ЧЕРНИКОВ
|
Арсенал
|
Металлург Д (г)
|
28’
|
52’
|
2:2
|
22.09.2014
|
Александр СЫТНИК
|
Олимпик
|
Днепр (г)
|
55’
|
75’
|
0:5
|
17.03.2018
|
Зураб ОЧИГАВА
|
Олимпик
|
Звезда (д)
|
46’
|
60’
|
0:1
|
09.11.2019
|
Виктор КОРНИЕНКО
|
Мариуполь
|
Александрия (г)
|
60’
|
69’
|
1:3
|
23.09.2020
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
Рух (г)
|
46’
|
47’
|
1:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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