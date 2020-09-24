Не интересно. Немцы отменили пресс-конференцию Рябоконя

Предматчевая пресс-конференция главного тренера «Десны» Александра Рябоконя была отменена из-за отсутствия интереса со стороны немецких журналистов.



Также матч «Вольфсбурга» против черниговского клуба в целях экономии был перенесен с «Фольксваген Арены» (домашний стадион «волков», вместительность 30 тыс зрителей) на «АОК Арену» (5 тыс зрителей).



«Я вообще не обращаю внимание на то, что они там себе думают. На втором поле так на втором. Мячи круглые, поле ровное – все нормально.



Я смотрел матч «Вольфсбурга» против «Шахтера» очень внимательно, ведь они недавно играли. Поединок против «Александрии» немцы играли давно. В ускоренном темпе просмотрел несколько деталей», – сказал Рябоконь.



Встреча начнется в 21:15 по Киеву.

Вольфсбург – Десна. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы