Не интересно. Немцы отменили пресс-конференцию Рябоконя

За такое нужно наказывать на футбольном поле

  • 24.09.2020 13:55
  • 4597 просмотров
  • 28 комментариев
Не интересно. Немцы отменили пресс-конференцию Рябоконя
© ФК Десна Чернигов. Александр Рябоконь

Предматчевая пресс-конференция главного тренера «Десны» Александра Рябоконя была отменена из-за отсутствия интереса со стороны немецких журналистов.
 
Также матч «Вольфсбурга» против черниговского клуба в целях экономии был перенесен с «Фольксваген Арены» (домашний стадион «волков», вместительность 30 тыс зрителей) на «АОК Арену» (5 тыс зрителей).
 
«Я вообще не обращаю внимание на то, что они там себе думают. На втором поле так на втором. Мячи круглые, поле ровное – все нормально.
 
Я смотрел матч «Вольфсбурга» против «Шахтера» очень внимательно, ведь они недавно играли. Поединок против «Александрии» немцы играли давно. В ускоренном темпе просмотрел несколько деталей», – сказал Рябоконь.
 
Встреча начнется в 21:15 по Киеву.

Вольфсбург – Десна. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

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Источник — Футбол 1/2/3

(20 голосов)

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Комментарии
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 24.09.2020 15:24
    0
    ffff, 24.09.2020 14:41
    Какой дома? Матч один.
    а ну тогда вообще без шансов, увы
    Ссылка
    Артур Артур
      Артур Артур, 24.09.2020 15:21
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 24.09.2020 15:13
    Так УЕФА може штрафанути. На прес конференцію потрібно з'явитися просто відповідати виключно українською мовою - нехай німчура піднапряжеться...
    А что, Рябоконь немецкий знает?
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 24.09.2020 15:15
    0
    Саня Бах, 24.09.2020 15:10
    .... мав пес буду !
    Десна ковтне більше 3, гарантую
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.09.2020 15:13
    +1
    Dmit D, 24.09.2020 14:05
    нужно выиграть и после матча не давать комментарий
    Так УЕФА може штрафанути. На прес конференцію потрібно з'явитися просто відповідати виключно українською мовою - нехай німчура піднапряжеться...
    Ссылка
    Саня Бах
    online
      Саня Бах, 24.09.2020 15:10
    0
    Cherevik22, 24.09.2020 15:00
    Вони Інгулець обіграти не можуть, а ти віриш у примарні шанси пройти Вольсфбург... Хоча матч гляну, хату поставив на вовків
    .... мав пес буду !
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 24.09.2020 15:07
    +3
    Старая болячка вылезла.
    Они видят в Десне Untermensch...
    Остаётся действительно играть как на войне.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 24.09.2020 15:00
    -2
    Саня Бах, 24.09.2020 14:54
    А ти я бачу дуже любиш ту улюблену позу... ох i шалун...
    Вони Інгулець обіграти не можуть, а ти віриш у примарні шанси пройти Вольсфбург... Хоча матч гляну, хату поставив на вовків
    Ссылка
    Саня Бах
    online
      Саня Бах, 24.09.2020 14:54
    +1
    Cherevik22, 24.09.2020 14:23
    Десна готується обирати улюблену позу перед Вольсфбургом. Вовки загризуть
    А ти я бачу дуже любиш ту улюблену позу... ох i шалун...
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 24.09.2020 14:48
    0
    Robert Monroe, 24.09.2020 14:20
    Ну играть на большом стадионе при отсутствии зрителей особого смысла правда нет.
    Що значить смислу нема?)) Так нехай тоді грають у дворі, або взагалі в Україні. В футболі немає дрібниць.
    Але головне не це, а те що скасувати прес-конференцію
    Ссылка
    ffff
      ffff, 24.09.2020 14:47
    +3
    Как раз в 43-м в э это время немцы тонули в Десне. Повторим.
    Ссылка
    ffff
      ffff, 24.09.2020 14:42
    +3
    Так пусть утонут немецкие шавки в Десне.
    Ссылка
    ffff
      ffff, 24.09.2020 14:41
    +5
    Igor Krasnenko, 24.09.2020 14:24
    Предлагаю укр журналистам сделать ответку на встречном матче, но для начала нужно как минимум не крупно проиграть, чтоб была интрига дома.
    Какой дома? Матч один.
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 24.09.2020 14:40
    +5
    Igor Krasnenko, 24.09.2020 14:24
    Предлагаю укр журналистам сделать ответку на встречном матче, но для начала нужно как минимум не крупно проиграть, чтоб была интрига дома.
    Не буде домашнього матчу
    Ссылка
    Dmit D
    online
      Dmit D, 24.09.2020 14:35
    +7
    Igor Krasnenko, 24.09.2020 14:24
    Предлагаю укр журналистам сделать ответку на встречном матче, но для начала нужно как минимум не крупно проиграть, чтоб была интрига дома.
    ответного не будет, только 1 матч
    Ссылка
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 24.09.2020 14:24
    -11
    Предлагаю укр журналистам сделать ответку на встречном матче, но для начала нужно как минимум не крупно проиграть, чтоб была интрига дома.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 24.09.2020 14:23
    -9
    Десна готується обирати улюблену позу перед Вольсфбургом. Вовки загризуть
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 24.09.2020 14:22
    +8
    за это немецкое хамство-надо наказывать!
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 24.09.2020 14:20
    +8
    Ну играть на большом стадионе при отсутствии зрителей особого смысла правда нет.
    Ссылка
    Саня Бах
    online
      Саня Бах, 24.09.2020 14:19
    +11
    ... напiхати вовчикам пiд хвiст по-повнiй програмi ! Вперед Десна !!!
    Ссылка
    Rusty_Shackleford
      Rusty_Shackleford, 24.09.2020 14:15
    -10
    Это Европа. Just business, ничего личного.
    Ссылка
    Dmit D
    online
      Dmit D, 24.09.2020 14:05
    +21
    нужно выиграть и после матча не давать комментарий
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 24.09.2020 14:00
    +20
    No respect! Хотелось бы, чтоб Десна за это неуважение наказала "волчар"!
    Ссылка
    Special2
      Special2, 24.09.2020 14:00
    +19
    Надеюсь Десна не хуже Шахтёра надерет этих самоувереных чм....ков
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 24.09.2020 14:12
    +17
    УДАЧИ ВАМ РЕБЯТА ДЕСНА В ПЕРЕД НУЖНО БУДЕТ НАКАЗАТЬ ИХ ЗА ДЕРЗОСТЬ
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 24.09.2020 14:08
    +17
    Потрібно провчити їх на полі!...
    Потрібно постаратися перемогти!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.09.2020 13:56
    +15
    Значит во всех позах мы сегодня попробуем волков)))
    Ссылка
    Саня Бах
    online
      Саня Бах, 24.09.2020 14:19
    +11
    ... напiхати вовчикам пiд хвiст по-повнiй програмi ! Вперед Десна !!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.09.2020 14:06
    +10
    Странно оч что это, во первых обычно для галочки с относятся с ув, а во вторых им ли тут выёживаться учитывая что шахта уже по ним проехала нормально
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 24.09.2020 14:22
    +8
    за это немецкое хамство-надо наказывать!
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 24.09.2020 14:20
    +8
    Ну играть на большом стадионе при отсутствии зрителей особого смысла правда нет.
    Ссылка
    Dmit D
    online
      Dmit D, 24.09.2020 14:35
    +7
    Igor Krasnenko, 24.09.2020 14:24
    Предлагаю укр журналистам сделать ответку на встречном матче, но для начала нужно как минимум не крупно проиграть, чтоб была интрига дома.
    ответного не будет, только 1 матч
    Ссылка
    ffff
      ffff, 24.09.2020 14:41
    +5
    Igor Krasnenko, 24.09.2020 14:24
    Предлагаю укр журналистам сделать ответку на встречном матче, но для начала нужно как минимум не крупно проиграть, чтоб была интрига дома.
    Какой дома? Матч один.
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 24.09.2020 14:40
    +5
    Igor Krasnenko, 24.09.2020 14:24
    Предлагаю укр журналистам сделать ответку на встречном матче, но для начала нужно как минимум не крупно проиграть, чтоб была интрига дома.
    Не буде домашнього матчу
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 24.09.2020 15:07
    +3
    Старая болячка вылезла.
    Они видят в Десне Untermensch...
    Остаётся действительно играть как на войне.
    Ссылка
    ffff
      ffff, 24.09.2020 14:47
    +3
    Как раз в 43-м в э это время немцы тонули в Десне. Повторим.
    Ссылка
    ffff
      ffff, 24.09.2020 14:42
    +3
    Так пусть утонут немецкие шавки в Десне.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.09.2020 15:13
    +1
    Dmit D, 24.09.2020 14:05
    нужно выиграть и после матча не давать комментарий
    Так УЕФА може штрафанути. На прес конференцію потрібно з'явитися просто відповідати виключно українською мовою - нехай німчура піднапряжеться...
    Ссылка
    Саня Бах
    online
      Саня Бах, 24.09.2020 14:54
    +1
    Cherevik22, 24.09.2020 14:23
    Десна готується обирати улюблену позу перед Вольсфбургом. Вовки загризуть
    А ти я бачу дуже любиш ту улюблену позу... ох i шалун...
    Ссылка
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 24.09.2020 15:24
    0
    ffff, 24.09.2020 14:41
    Какой дома? Матч один.
    а ну тогда вообще без шансов, увы
    Ссылка
    Артур Артур
      Артур Артур, 24.09.2020 15:21
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 24.09.2020 15:13
    Так УЕФА може штрафанути. На прес конференцію потрібно з'явитися просто відповідати виключно українською мовою - нехай німчура піднапряжеться...
    А что, Рябоконь немецкий знает?
    Ссылка
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