У Шахтера худший старт в УПЛ, начиная с 2008 года

В первых трех матчах сезона-2020/21 «Шахтер» одержал только одну победу, а еще две встречи завершил вничью. Набрав 5 очков, горняки занимают 6-е непривычное для себя место в турнирной таблице. Это наихудший старт дончан в УПЛ, начиная с 2008 года, когда на этом отрезке дистанции они имели в активе 4 пункта.
Наихудшие старты «Шахтера» в УПЛ (после 3-х матчей)
|
Сезон
|
Тренер
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
ИМ
|
1995/96
|
Владимир САЛЬКОВ
|
0
|
1
|
2
|
3-6
|
1
|
10-е
|
2008/09
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
1
|
1
|
1
|
4-3
|
4
|
2-е
|
1996/97
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
1
|
2
|
0
|
2-1
|
5
|
2-е
|
2020/21
|
Луиш КАШТРУ
|
1
|
2
|
0
|
6-4
|
5
|
?-е
|
1992
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
1
|
2
|
0
|
7-2
|
5
|
4-е
ИМ - итоговое место.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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Тут главное другое карантин косит теперь футболистов.
Они не могут матч доиграть.
Мышцы сводит у каждого второго.
Массажисты не знают как подготовить организм спортсмена.
Вот после стыковых игр между Ворсклой, Динамо и Шахтёром посмотрим на таблицу.
Тогда можно о чём то будет говорить.
Тут главное другое карантин косит теперь футболистов.
Они не могут матч доиграть.
Мышцы сводит у каждого второго.
Массажисты не знают как подготовить организм спортсмена.
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