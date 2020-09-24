У Шахтера худший старт в УПЛ, начиная с 2008 года

В первых трех матчах сезона-2020/21 «Шахтер» одержал только одну победу, а еще две встречи завершил вничью. Набрав 5 очков, горняки занимают 6-е непривычное для себя место в турнирной таблице. Это наихудший старт дончан в УПЛ, начиная с 2008 года, когда на этом отрезке дистанции они имели в активе 4 пункта.

Турнирная таблица УПЛ

Наихудшие старты «Шахтера» в УПЛ (после 3-х матчей)

Сезон Тренер В Н П М О ИМ 1995/96 Владимир САЛЬКОВ 0 1 2 3-6 1 10-е 2008/09 Мирча ЛУЧЕСКУ 1 1 1 4-3 4 2-е 1996/97 Валерий ЯРЕМЧЕНКО 1 2 0 2-1 5 2-е 2020/21 Луиш КАШТРУ 1 2 0 6-4 5 ?-е 1992 Валерий ЯРЕМЧЕНКО 1 2 0 7-2 5 4-е

ИМ - итоговое место.