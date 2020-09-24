У Шахтера худший старт в УПЛ, начиная с 2008 года

После трех туров «горняки» занимают только 6-е место в турнирной таблице

  • 24.09.2020 13:25
  • 568 просмотров
  • 6 комментариев
У Шахтера худший старт в УПЛ, начиная с 2008 года
© ФК Шахтер

В первых трех матчах сезона-2020/21 «Шахтер» одержал только одну победу, а еще две встречи завершил вничью. Набрав 5 очков, горняки занимают 6-е непривычное для себя место в турнирной таблице. Это наихудший старт дончан в УПЛ, начиная с 2008 года, когда на этом отрезке дистанции они имели в активе 4 пункта.

Турнирная таблица УПЛ

Наихудшие старты «Шахтера» в УПЛ (после 3-х матчей)

Сезон

Тренер

В

Н

П

М

О

ИМ

1995/96

Владимир САЛЬКОВ

0

1

2

3-6

1

10-е

2008/09

Мирча ЛУЧЕСКУ

1

1

1

4-3

4

2-е

1996/97

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

1

2

0

2-1

5

2-е

2020/21

Луиш КАШТРУ

1

2

0

6-4

5

?-е

1992

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

1

2

0

7-2

5

4-е

ИМ - итоговое место.

 

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.09.2020 13:56
    0
    Если так и дальше пойдет, то Шахтер будет бороться за чемпионство в первой лиге.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.09.2020 13:55
    0
    Рано ещё говорить о итогах каких то.
    Тут главное другое карантин косит теперь футболистов.
    Они не могут матч доиграть.
    Мышцы сводит у каждого второго.
    Массажисты не знают как подготовить организм спортсмена.
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 24.09.2020 13:49
    +1
    Шахтеру надо уже привыкать к 6-му месту и мысле, что скоро это будет середняка Чукры! Я всегда говорил, что это пророссийский недоклуб с Донбасса, который что-то пыжится и пытается доказать киевскому Динамо всеми правдами и неправдами во времена Януковича - поклонника Шлака и во времена правления мрази Павелко! Это не клуб, а щось такэ!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 24.09.2020 13:43
    -2
    О чём можно судить после 3-х туров, да когда ещё лидеры не играли между собой?
    Вот после стыковых игр между Ворсклой, Динамо и Шахтёром посмотрим на таблицу.
    Тогда можно о чём то будет говорить.
    Ссылка
    AlexDSan
      AlexDSan, 24.09.2020 13:41
    -4
    Дивно якось автор статті 7 зазначив в таблиці в сезоні 20\21...
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 24.09.2020 13:40
    +1
    Можна марік шахтою переназвати, і буде вище.
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 24.09.2020 13:49
    +1
    Шахтеру надо уже привыкать к 6-му месту и мысле, что скоро это будет середняка Чукры! Я всегда говорил, что это пророссийский недоклуб с Донбасса, который что-то пыжится и пытается доказать киевскому Динамо всеми правдами и неправдами во времена Януковича - поклонника Шлака и во времена правления мрази Павелко! Это не клуб, а щось такэ!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 24.09.2020 13:40
    +1
    Можна марік шахтою переназвати, і буде вище.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.09.2020 13:56
    0
    Если так и дальше пойдет, то Шахтер будет бороться за чемпионство в первой лиге.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.09.2020 13:55
    0
    Рано ещё говорить о итогах каких то.
    Тут главное другое карантин косит теперь футболистов.
    Они не могут матч доиграть.
    Мышцы сводит у каждого второго.
    Массажисты не знают как подготовить организм спортсмена.
    Ссылка
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