Ахмед АЛИБЕКОВ: «Мирча Луческу пожелал удачи в Уфе»

Полузащитник «Динамо» – о причинах перехода в российский клуб

  • 24.09.2020 13:42
  • 492 просмотра
  • 1 комментарий
Ахмед АЛИБЕКОВ: «Мирча Луческу пожелал удачи в Уфе»
© ФК Динамо Киев. Ахмед Алибеков

Полузащитник «Динамо» Ахмед Алибеков прокомментировал аренду в «Уфу». По словам игрока, очень важную роль в его решении сыграли семейные обстоятельства.
 
- Я родом из Дагестана, все мои родные там живут, поэтому я выбрал этот вариант продолжения карьеры. Прежде всего, это выбор по семейным обстоятельствам, хочу быть ближе к своим родным. Надеюсь, что их поддержка поможет мне прогрессировать и расти, как профессионалу.
 
- То, что аренда рассчитана до конца сезона - это хорошо, будет какая-то стабильность?
- Да, конечно. Когда меньше срок аренды, еще и сам клуб думает, стоит ли им наигрывать футболиста, если совсем скоро будет уходить. Так что думаю, что до конца сезона - это лучше, чем полгода.
 
- Разговаривал с руководством, главным тренером «Уфы»? Рассчитывают ли они на тебя, как они тебя видят в команде?
- Разговоры были, еду играть на своей позиции, опорным полузащитником, но не исключено, что при возможности, если у кого-то будет травма, могу сыграть центрального защитника. Две позиции могу закрывать. В основном, они рассчитывают на меня, как на опорника.
 
- Ты прошлый год провел в аренде в «Словане». Что тебе дал этот период?
- Это шаг в большой футбол, целый сезон я играл во взрослый футбол, в основном на своей позиции. Считаю, что это тоже важный период. Посмотрел, как люди живут в Европе, «Словану» спасибо, что дали возможность поиграть. Это один из первых шагов во взрослый футбол.
 
- Что можешь сказать про тренировочный процесс в «Динамо», работу с Мирчей Луческу?
- Получилось так, что я месяц, может даже больше, пропустил из-за повреждения. На третий день сборов получил травму и месяц не тренировался, не играл, не мог Мирча Луческу посмотреть на меня в официальных матчах. После травмы успел сыграть только двусторонку против дубля и минут 30 с «Колосом».
 
Неудачно сложились обстоятельства, играл как защитник и на тренировках был задействован как защитник. Чтобы получать стабильно игровое время, это хороший вариант поехать в аренду выступать на своей позиции.
 
- Наверняка, Мирча Луческу будет следить за тобой в «Уфе» и как вернешься, даст шанс в «Динамо»?
- Сказал, что будет следить, и я очень на это надеюсь. Перед отъездом я поблагодарил Луческу за проведенную работу под его руководством. Пожелали друг другу удачи.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 24.09.2020 13:45
    0
    Пошел в опу, надеюсь в ДК тебе дорога закрыта навсегда
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 24.09.2020 13:45
    0
    Пошел в опу, надеюсь в ДК тебе дорога закрыта навсегда
    Ссылка
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