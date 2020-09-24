Ахмед АЛИБЕКОВ: «Мирча Луческу пожелал удачи в Уфе»

Полузащитник «Динамо» Ахмед Алибеков прокомментировал аренду в «Уфу». По словам игрока, очень важную роль в его решении сыграли семейные обстоятельства.



- Я родом из Дагестана, все мои родные там живут, поэтому я выбрал этот вариант продолжения карьеры. Прежде всего, это выбор по семейным обстоятельствам, хочу быть ближе к своим родным. Надеюсь, что их поддержка поможет мне прогрессировать и расти, как профессионалу.



- То, что аренда рассчитана до конца сезона - это хорошо, будет какая-то стабильность?

- Да, конечно. Когда меньше срок аренды, еще и сам клуб думает, стоит ли им наигрывать футболиста, если совсем скоро будет уходить. Так что думаю, что до конца сезона - это лучше, чем полгода.



- Разговаривал с руководством, главным тренером «Уфы»? Рассчитывают ли они на тебя, как они тебя видят в команде?

- Разговоры были, еду играть на своей позиции, опорным полузащитником, но не исключено, что при возможности, если у кого-то будет травма, могу сыграть центрального защитника. Две позиции могу закрывать. В основном, они рассчитывают на меня, как на опорника.



- Ты прошлый год провел в аренде в «Словане». Что тебе дал этот период?

- Это шаг в большой футбол, целый сезон я играл во взрослый футбол, в основном на своей позиции. Считаю, что это тоже важный период. Посмотрел, как люди живут в Европе, «Словану» спасибо, что дали возможность поиграть. Это один из первых шагов во взрослый футбол.



- Что можешь сказать про тренировочный процесс в «Динамо», работу с Мирчей Луческу?

- Получилось так, что я месяц, может даже больше, пропустил из-за повреждения. На третий день сборов получил травму и месяц не тренировался, не играл, не мог Мирча Луческу посмотреть на меня в официальных матчах. После травмы успел сыграть только двусторонку против дубля и минут 30 с «Колосом».



Неудачно сложились обстоятельства, играл как защитник и на тренировках был задействован как защитник. Чтобы получать стабильно игровое время, это хороший вариант поехать в аренду выступать на своей позиции.



- Наверняка, Мирча Луческу будет следить за тобой в «Уфе» и как вернешься, даст шанс в «Динамо»?

- Сказал, что будет следить, и я очень на это надеюсь. Перед отъездом я поблагодарил Луческу за проведенную работу под его руководством. Пожелали друг другу удачи.