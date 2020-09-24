Заря еще рассчитывает подписать перспективного форварда Фенербахче

По информации ТаТоТаке, «Заря» продолжает переговоры с «Фенербахче» по поводу аренды 19-летнего форварда Аллахьяра Сайяманеша.
Ранее сообщалось, что переход сорвался, так как игрок не согласился с условиями личного контракта
Журналисты утверждают, что «Фенербахче» будет платить 70% зарплаты, а договоренность между клубами все еще может быть достигнута.
Сайядманеш минувший сезон частично провел в аренде у «Истамбулспора». Может сыграть как вингера, так и центрфорварда.
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Источник — ТаТоТаке
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