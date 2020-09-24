Заря еще рассчитывает подписать перспективного форварда Фенербахче

Сделка по Аллахьяру Сайядманешу пока окончательно не сорвалась

  • 24.09.2020 13:33
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Заря еще рассчитывает подписать перспективного форварда Фенербахче
© teammelli.com

По информации ТаТоТаке, «Заря» продолжает переговоры с «Фенербахче» по поводу аренды 19-летнего форварда Аллахьяра Сайяманеша.

Ранее сообщалось, что переход сорвался, так как игрок не согласился с условиями личного контракта

Журналисты утверждают, что «Фенербахче» будет платить 70% зарплаты, а договоренность между клубами все еще может быть достигнута.

Сайядманеш минувший сезон частично провел в аренде у «Истамбулспора». Может сыграть как вингера, так и центрфорварда.

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Источник — ТаТоТаке

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