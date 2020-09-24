ВИДЕО. Реакция Лэмпарда на хет-трик Хаверца и дебют Тьяго Силвы

В рамках 3-го раунда Кубка английской лиги лондонский «Челси» разбил «Барнсли» на Стэмфорд Бридж. Матч завершился со счетом 6:0 в пользу хозяев поля. Хет-триком отметился Кай Хаверц, кроме того дебютировать за «синих» получил возможность звездный защитник Тьяго Силва.
Вашему вниманию предлагаем запись пресс-конференции Фрэнка Лэмпарда после матча «Челси» – «Барнсли».
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Источник — Sport.ua
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