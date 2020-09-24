Челси – Барнсли – 6:0. Видео голов и обзор матча

«Челси» разгромил «Барнсли» в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги. Встреча закончилась со счетом 6:0. Хет-трик оформил новичок команды Кай Хаверц.
«Челси» – «Барнсли» – 6:0
Голы: Абрахам, 19 (1:0). Хаверц, 28 (2:0). Баркли, 49 (3:0). Хаверц, 55 (4:0). Хаверц, 65 (5:0). Жиру, 83 (6:0).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Челси
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.