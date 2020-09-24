ТаТоТаке. Шахтер уже не тот

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив ищут смыслы в очередной победе «Динамо» Луческу, шокированы тем, как «Шахтер» входит в сезон и радуются - у нас, видимо, будет 2 клуба в Лиге чемпионов.
Из интересного в выпуске - рассказываем про украинца, который пачками забивает в Германии, инсайдим о странностях с Кравцом и верим, что в «Заре» все же будет иранский форвард.
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Источник — ТаТоТаке
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