ТаТоТаке. Шахтер уже не тот

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив ищут смыслы в очередной победе «Динамо» Луческу, шокированы тем, как «Шахтер» входит в сезон и радуются - у нас, видимо, будет 2 клуба в Лиге чемпионов.

Из интересного в выпуске - рассказываем про украинца, который пачками забивает в Германии, инсайдим о странностях с Кравцом и верим, что в «Заре» все же будет иранский форвард.