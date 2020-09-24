ТаТоТаке. Шахтер уже не тот

Смотрите новый выпуск футбольной программы

  • 24.09.2020 12:40
  • 1310 просмотров
  • 4 комментария
ТаТоТаке. Шахтер уже не тот
© ТаТоТаке

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив ищут смыслы в очередной победе «Динамо» Луческу, шокированы тем, как «Шахтер» входит в сезон и радуются - у нас, видимо, будет 2 клуба в Лиге чемпионов.

Из интересного в выпуске - рассказываем про украинца, который пачками забивает в Германии, инсайдим о странностях с Кравцом и верим, что в «Заре» все же будет иранский форвард.

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Источник — ТаТоТаке

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Комментарии
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 24.09.2020 13:54
    0
    ШЛАК всегда был таким - отработанным материалом! При Януковиче - поклоннике Шахтера, Шлак тянули за уши, при Павелко и Порошенко дружбанах и партнерах Ахметова по Роттердам+ ШЛАК тянули за уши. Теперь лафа закончилась, Крыши нет и мы видим, какой Шахтер есть на самом деле и что собой представляет самый вПОПУлярный и наВ-РОТный клуб!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 24.09.2020 13:18
    0
    Контрольный выстрел в рваные ржавые пердаки донбасосов
    Ссылка
    Husgvarna
      Husgvarna, 24.09.2020 13:16
    +1
    Олег Тимофеюк, 24.09.2020 12:58
    Прыгунам бы лучше думать о дерьнаме и её вечном позорном автобусе.
    Согласен, обезьяны бездомные лучше смотрятся на поле.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 24.09.2020 12:58
    -3
    Прыгунам бы лучше думать о дерьнаме и её вечном позорном автобусе.
    Ссылка
    Husgvarna
      Husgvarna, 24.09.2020 13:16
    +1
    Олег Тимофеюк, 24.09.2020 12:58
    Прыгунам бы лучше думать о дерьнаме и её вечном позорном автобусе.
    Согласен, обезьяны бездомные лучше смотрятся на поле.
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 24.09.2020 13:54
    0
    ШЛАК всегда был таким - отработанным материалом! При Януковиче - поклоннике Шахтера, Шлак тянули за уши, при Павелко и Порошенко дружбанах и партнерах Ахметова по Роттердам+ ШЛАК тянули за уши. Теперь лафа закончилась, Крыши нет и мы видим, какой Шахтер есть на самом деле и что собой представляет самый вПОПУлярный и наВ-РОТный клуб!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 24.09.2020 13:18
    0
    Контрольный выстрел в рваные ржавые пердаки донбасосов
    Ссылка
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