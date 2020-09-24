Дмитрий ЛЕПА: «Колос способен преодолеть барьер в виде Риеки»

Украинский полузащитник «Осиека» Дмитрий Лепа считает, что «Колосу» по силам выйти в плей-офф раунд Лиги Европы.

— Дмитрий, каковы шансы «Колоса» пройти «Риеку» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы?

— Пока игра не началась, шансы команд в данном противостоянии 50 на 50. И то, что матч состоится без болельщиков, на руку украинской команде. Если же говорить более глобально, то на стороне «Риеки» опыт, поскольку команда каждый год выступает в еврокубках, а «Колос» — новичок турнира. Тем не менее, я верю, что подопечные Руслана Костышина способны преодолеть этот барьер.

— Кто сильнее в индивидуальном плане?

— Футболисты «Колоса», считаю, не уступают оппонентам. В «Риеке» есть пара-тройка классных исполнителей, которые могут решить судьбу поединка. Правда, один из них, Антонио Чолак, лучший бомбардир прошлого чемпионата Хорватии, перешел в греческий ПАОК.

— Со стороны «Риеки» может быть недооценка соперника?

— Вряд ли. Хотя многие игроки хорватской команды, наверное, впервые услышали о «Колосе» только после жеребьевки (улыбается). На кону стоит путевка в плей-офф раунд ЛЕ. Все средние клубы мечтают попасть в групповой раунд. Это ведь не только финансовый бонус, но и имидж клуба. У «Риеки» молодой наставник, который сам голоден к победам, поэтому настрой у хорватов будет максимальный.

Риека – Колос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы