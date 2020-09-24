Вольфсбург – Десна: прогноз Игоря Цыганыка

Матч состоится в четверг, 24 сентября

  • 24.09.2020 11:35
  • 1504 просмотра
  • 1 комментарий
Вольфсбург – Десна: прогноз Игоря Цыганыка
© Цыганык LIVE

Известный журналист Игорь Цыганик сделал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Вольфсбург» - «Десна».

«Очень трудно будет «Десне». Немцы уже стартовали, «Вольфсбург» сыграл с «Байером» вничью. Соперник очень хороший, создал в первой игре чемпионата немало моментов.

Очень надеюсь, что «Десна» сможет навязать свою игру. Однако понимаю, что это будет невероятно сложно.

Благодаря чему черниговцы могут пробиться дальше в квалификации Лиги Европы - это исключительно максимальная самоотдача и дисциплина на поле. Если удастся это выполнить, то шансы будут.

Честно говоря, не очень рассчитываю, что команда Рябоконя может пройти дальше. Сделаю ставку, «Десна» забьет, но «Вольфсбург» победит», - сказал Цыганик.

Матч «Вольфсбург» - «Десна» состоится 24 сентября. Начало в 21:15 по Киеву.

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Источник — Рейтинг букмекеров

(6 голосов)

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Комментарии
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 24.09.2020 12:09
    0
    Десна не заб'є, а Вольсфбург пройде далі, на оце потрібно ставити!
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 24.09.2020 12:09
    0
    Десна не заб'є, а Вольсфбург пройде далі, на оце потрібно ставити!
    Ссылка
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