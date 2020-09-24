Вольфсбург – Десна: прогноз Игоря Цыганыка

Известный журналист Игорь Цыганик сделал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Вольфсбург» - «Десна».
«Очень трудно будет «Десне». Немцы уже стартовали, «Вольфсбург» сыграл с «Байером» вничью. Соперник очень хороший, создал в первой игре чемпионата немало моментов.
Очень надеюсь, что «Десна» сможет навязать свою игру. Однако понимаю, что это будет невероятно сложно.
Благодаря чему черниговцы могут пробиться дальше в квалификации Лиги Европы - это исключительно максимальная самоотдача и дисциплина на поле. Если удастся это выполнить, то шансы будут.
Честно говоря, не очень рассчитываю, что команда Рябоконя может пройти дальше. Сделаю ставку, «Десна» забьет, но «Вольфсбург» победит», - сказал Цыганик.
Матч «Вольфсбург» - «Десна» состоится 24 сентября. Начало в 21:15 по Киеву.
Источник — Рейтинг букмекеров
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