Вольфсбург – Десна: прогноз Игоря Цыганыка

Известный журналист Игорь Цыганик сделал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Вольфсбург» - «Десна».

«Очень трудно будет «Десне». Немцы уже стартовали, «Вольфсбург» сыграл с «Байером» вничью. Соперник очень хороший, создал в первой игре чемпионата немало моментов.

Очень надеюсь, что «Десна» сможет навязать свою игру. Однако понимаю, что это будет невероятно сложно.

Благодаря чему черниговцы могут пробиться дальше в квалификации Лиги Европы - это исключительно максимальная самоотдача и дисциплина на поле. Если удастся это выполнить, то шансы будут.

Честно говоря, не очень рассчитываю, что команда Рябоконя может пройти дальше. Сделаю ставку, «Десна» забьет, но «Вольфсбург» победит», - сказал Цыганик.

Матч «Вольфсбург» - «Десна» состоится 24 сентября. Начало в 21:15 по Киеву.