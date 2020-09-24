Руслан КОСТЫШИН: «Греческий чемпионат сильнее, чем хорватский»

Главный тренер «Колоса» – о матче против «Риеки»

  • 24.09.2020 11:45
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Руслан КОСТЫШИН: «Греческий чемпионат сильнее, чем хорватский»
© ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин поделился ожиданиями от матча против «Риеки».
 
«Наши ожидания – будет очень тяжелый матч. «Риека» очень сильная команда, занявшая третье место в прошлом сезоне и выиграла Кубок своей страны. Сравнить «Арис» и «Риеку» – это совсем другие чемпионаты, но я считаю, что греческий чемпионат сильнее, чем хорватский.
  
У меня хороший подбор футболистов, поэтому меняя состав на игру во Львове, я не боялся за результат, ведь если посмотреть, многие в прошлом сезоне играли в основном составе. Физическое состояние, я думаю, у нас очень хорошее. Но все покажет игра, и тогда мы поймем, какое у нас сейчас физическое состояние.
 
Три дня восстановления достаточно, чтобы привести себя в порядок и хорошо выглядеть в следующей игре», – сказал Костышин.
 
Матч состоится сегодня в Хорватии, начало в 21:45 по Киеву.

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Источник — ФК Колос Ковалевка

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