Йовичевич войдет в топ-3 по зарплате в УПЛ

Новый главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров в Украине.

По зарплате он будет уступать только своим коллегам из донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо».

По информации, полученной от источника, близкого к руководству днепровского клуба, в год хорватский специалист будет зарабатывать в пределах 650 тысяч евро. Кстати, такая же зарплата была и у его предшественника - Дмитрия Михайленко.

Также в случае завоевания днепрянами путевки в еврокубки Игор Йовичевич сможет рассчитывать на дополнительные бонусы.

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