Йовичевич войдет в топ-3 по зарплате в УПЛ

Новый главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров в Украине.
По зарплате он будет уступать только своим коллегам из донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо».
По информации, полученной от источника, близкого к руководству днепровского клуба, в год хорватский специалист будет зарабатывать в пределах 650 тысяч евро. Кстати, такая же зарплата была и у его предшественника - Дмитрия Михайленко.
Также в случае завоевания днепрянами путевки в еврокубки Игор Йовичевич сможет рассчитывать на дополнительные бонусы.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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Зара зрозуміло, чому він з відмороженим виглядом на матчах працював би у Бені до пенсіїї.
Зара зрозуміло, чому він з відмороженим виглядом на матчах працював би у Бені до пенсіїї.
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