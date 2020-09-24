Йовичевич войдет в топ-3 по зарплате в УПЛ

В «Днепре-1» новому наставнику будут щедро платить

  • 24.09.2020 11:13
  • 2361 просмотр
  • 8 комментариев
Йовичевич войдет в топ-3 по зарплате в УПЛ
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Новый главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров в Украине.

По зарплате он будет уступать только своим коллегам из донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо».

По информации, полученной от источника, близкого к руководству днепровского клуба, в год хорватский специалист будет зарабатывать в пределах 650 тысяч евро. Кстати, такая же зарплата была и у его предшественника - Дмитрия Михайленко.

Также в случае завоевания днепрянами путевки в еврокубки Игор Йовичевич сможет рассчитывать на дополнительные бонусы.

Читайте также: Чего ждать от Игора Йовичевича в «Днепре-1».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    janu0320
      janu0320, 24.09.2020 12:23
    0
    подождали бы полгода и подписали Цецадзе. этот грузин ещё покажет себя в упл.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 24.09.2020 12:22
    0
    alefteev77, 24.09.2020 11:23
    Надо украинским тренерам брать пример с Реброва и ехать покорять Европу... а то в Украине на нах спроса нет.
    они и покоряют, только Казахстан и Белоруссию, ну типа Европа всё-равно
    Ссылка
    ivtbox
      ivtbox, 24.09.2020 12:06
    0
    Дімон Михайленко башляв у Бені 650 тисяч євро - 54 000 в місяць? Та ще й, мабуть, з 2-ї ліги?
    Зара зрозуміло, чому він з відмороженим виглядом на матчах працював би у Бені до пенсіїї.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 24.09.2020 11:55
    -1
    Клоун.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 24.09.2020 11:46
    +1
    alefteev77, 24.09.2020 11:23
    Надо украинским тренерам брать пример с Реброва и ехать покорять Европу... а то в Украине на нах спроса нет.
    Для этого надо начать со знания английского, чего у наших тренеров нет.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 24.09.2020 11:23
    +4
    Надо украинским тренерам брать пример с Реброва и ехать покорять Европу... а то в Украине на нах спроса нет.
    Ссылка
    vladimir5d
      vladimir5d, 24.09.2020 11:18
    +6
    За такие деньги и Вернидуб согласился бы
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 24.09.2020 11:17
    +6
    Ого, я думав Михайленко працює за копійки.
    Ссылка
    vladimir5d
      vladimir5d, 24.09.2020 11:18
    +6
    За такие деньги и Вернидуб согласился бы
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 24.09.2020 11:17
    +6
    Ого, я думав Михайленко працює за копійки.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 24.09.2020 11:23
    +4
    Надо украинским тренерам брать пример с Реброва и ехать покорять Европу... а то в Украине на нах спроса нет.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 24.09.2020 11:46
    +1
    alefteev77, 24.09.2020 11:23
    Надо украинским тренерам брать пример с Реброва и ехать покорять Европу... а то в Украине на нах спроса нет.
    Для этого надо начать со знания английского, чего у наших тренеров нет.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 24.09.2020 12:23
    0
    подождали бы полгода и подписали Цецадзе. этот грузин ещё покажет себя в упл.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 24.09.2020 12:22
    0
    alefteev77, 24.09.2020 11:23
    Надо украинским тренерам брать пример с Реброва и ехать покорять Европу... а то в Украине на нах спроса нет.
    они и покоряют, только Казахстан и Белоруссию, ну типа Европа всё-равно
    Ссылка
    ivtbox
      ivtbox, 24.09.2020 12:06
    0
    Дімон Михайленко башляв у Бені 650 тисяч євро - 54 000 в місяць? Та ще й, мабуть, з 2-ї ліги?
    Зара зрозуміло, чому він з відмороженим виглядом на матчах працював би у Бені до пенсіїї.
    Ссылка
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