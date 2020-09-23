Чего ждать от Игора Йовичевича в Днепре-1

Обозреватель Sport.ua считает приход хорвата интересным решением. Но не более того

  • 23.09.2020 14:30
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Чего ждать от Игора Йовичевича в Днепре-1
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Несмотря на то, что именно жажда – «все», а имидж «ничто», в жизни часто бывает наоборот. А в футбольной жизни – тем более. Вот, например, есть такой тренер – Жозе Моуринью, который после «Интера» как топ-тренер, увы, закончился. Но щедрое на былые заслуги резюме позволяет ему до сих пор быть востребованным на самом высоком уровне. Хоть он этот уровень уже не тянет. Но имидж, как та зачетка в институте, продолжает работать на человека…

Назначение главным тренером «Днепра-1» Игора Йовичевича – на мой скромный взгляд, примерно с той же парадигмы. Интересный собеседник, умный и тонкий, с самоиронией, на короткой ноге с Фернандо Йерро и Гути, держит руку на сердце во время исполнения Гимна Украины, а «Карпаты» называл своей «любимой девушкой». Ну как такой человек может не вызывать симпатии?

Кстати, у него не только тренерская, но и сугубо футбольная карьера была интересной: поиграл и в Хорватии (понятное дело), и в мадридском «Реале» (правда, лишь во второй команде), и в Японии, и в Китае, и в Бразилии. Но мы, естественно, знаем его в первую очередь по «Карпатам». Как футболист Йовичевич во львовской команде оставил не слишком отчетливую колею. Собственно, и как тренер – тоже. Но вот как-то сумел к себе расположить требовательную тамошнюю публику. Уже упомянутым выше отличным знанием украинского языка, эмоциями, речевыми оборотами и европейским менталитетом. Ну разве могут с ним сравниться по фоновому или визуальному восприятию Беззубяк, Дулуб, Кучеров, Шаран и другие, кто тоже имел честь в «эпоху Дыминского» возглавлять славный клуб? Сразу отвечу – не могут. Потому что эти товарищи – «сухари», порой косноязычные, порой примитивные. А Йовичевич – такой бусечка.

Но вот, если честно, то ничем особенным Игор во главе первой команды «Карпат» (подчеркиваю: именно первой) не отличился. В сезоне 2014/2015 его «Карпаты» финишировали в УПЛ на предпоследнем тринадцатом месте, а в следующем чемпионате – на седьмом (правда, вторую половину сезона команды играла под руководством уже Владимира Беззубяка). Выше «зелено-белые» забраться тогда не могли: то был их предел. Хотя в своем распоряжении Йовичевич, а позже и Беззубяк, имели таких квалифицированных игроков, как Гитченко, Костевич, Василий Кравец, Пластун, Ксенз, Худобяк, Бланко Лещук, Гуцуляк, Швед…

Справедливости ради нужно отметить, что Йовичевич сам покинул «Карпаты», а не был отправлен в отставку, как многие его коллеги: ушел из клуба потому, что не сумел договориться с Дыминским о новом контракте.

После «Карпат» Йовичевич запомнился по работе в загребском «Динамо», воспитанником которого он является. Хотя, как запомнился: не пробыл у руля первой команды и три месяца. Под его руководством «бело-синие» провели семь поединков в чемпионате Хорватии: две ничьи, два поражения и лишь три победы. В итоге «Динамо» все равно стало чемпионом страны, но только потому, что имело неубиенный очковой запас прочности, а конкуренты оказались робкого десятка.


ФК Динамо Загреб

То есть, если резюмировать успехи Йовичевича – тренера «взрослых» коллективов, то имеем 13 место в чемпионате Украины и разрыв контракта «по обоюдному согласию сторон» с «вечным» чемпионом Хорватии. Вот, собственно, в сухом остатке это и есть весь его «бэкграунд».

Его апологеты могут вспомнить об успехах Йовичевича в молодежном первенстве Украины во главе «Карпат», а во главе загребского «Динамо» - в Юношеской Лиге чемпионов. И будут по-своему правы. Но я ведь и не собираюсь искусственно уменьшать или замалчивать тренерские добродетели 46-летнего хорвата на юношеском уровне. Но хороший, или даже отличный детский тренер – это еще не значит, что таким же тренером он станет и во взрослом футболе.

Тем не менее, назначение Йовичевича в «Днепр-1» лично я принимаю лишь с толикой скепсиса. Как бы то ни было, с тренерскими идеями и тренерским чутьем у Игора, кажется, все в порядке. «Днепряне» с Михайленко попали в межвременье: такой себе кризис идей. Или даже кризис веры. Нужен новый человек, не из системы (типа не с «днепровским сердцем»), чтобы встряхнуть команду, дать ей новый импульс.

Эмоциональный, «европейский» и, в общем-то, толковый Йовичевич может и встряхнуть, и дать импульс. Это если говорить о краткой или, в лучшем случае, средней перспективе. Но вот когда закончится эффект новизны, когда начнутся будни, а еще хуже – межсезонье, лично я не уверен, что он справится. Доселе получалось не очень.

Но даже не это самое страшное в данной ситуации. Дело в том, что «Днепр-1» даже после отставки Михайленко продолжает остаться «командой Русола». Неизменный спортивный директор клуба и верный «Санчо Панса» сами знаете кого в качестве менеджера проявил себя отнюдь не с лучшей стороны. Чтобы отыскать из «нафталина» Папу Гуйе или Дугласа много ума не нужно. Как и арендовать у «Динамо» Булецу или Супрягу. А в остальном чем запомнился днепровский спортдир? Да ничем, к сожалению. «Днепр-1» сейчас – сырая и шероховатая команда с точки зрения кадрового потенциала. И без усиления, причем продуманного и расчетливого, затащить коллектив в еврокубки, как было велено «сверху», вряд ли получится.

Хотя, уверен, за попытками Йовичевича «тащить» будет интересно наблюдать. Ведь он действительно колоритный и притягательный.

Только вот одного имиджа может оказаться недостаточно.

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Валерий Василенко, Sport.ua

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