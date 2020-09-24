АНДРОНОВ: «Десна не представляет своих возможностей на фоне Вольфсбурга»

Известный российский комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч третьего раунда квалификации Лиги Европы, в котором черниговская «Десна» сыграет в гостях с «Вольфсбургом».



«Матч Лиги Европы. Для черниговской «Десны» это, конечно, серьезное испытание. С такими соперниками команда дела не имела. И я думаю, что она даже не представляет своих возможностей на фоне «Вольфсбурга», который трудно спрогнозировать. Играли бы, допустим, с «Боруссией» из Менхенгладбаха или «Байером» – было бы гораздо проще. Это более предсказуемы команды, от которых понятно, чего ожидать.



Но я думаю, что немцы, конечно, фавориты. Букмекеры думают так же. Очень трудно на этот матч подобрать какую-то адекватную ставку. На самом деле, у «Вольфсбурга» возникают частенько сложности, чтобы свое игровое преимущество конвертировать в забитые мячи. Из всего многообразия я подобрал такой вариант – «победа «Вольфсбурга» и «тотал меньше 4,5 мяча». Коэффициент – 1,61. На эту игру, на мой взгляд, это лучшая ставка», – сказал Андронов.



Матч «Вольфсбург» – «Десна» начнется в 21:15 по Киеву.

Вольфсбург – Десна. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы