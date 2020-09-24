АНДРОНОВ: «Десна не представляет своих возможностей на фоне Вольфсбурга»

Специалист напомнил, что у немцев проблема с реализацией голевых моментов

  • 24.09.2020 10:55
  • 1752 просмотра
  • 2 комментария
АНДРОНОВ: «Десна не представляет своих возможностей на фоне Вольфсбурга»
© ФК Десна Чернигов

Известный российский комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч третьего раунда квалификации Лиги Европы, в котором черниговская «Десна» сыграет в гостях с «Вольфсбургом».
 
«Матч Лиги Европы. Для черниговской «Десны» это, конечно, серьезное испытание. С такими соперниками команда дела не имела. И я думаю, что она даже не представляет своих возможностей на фоне «Вольфсбурга», который трудно спрогнозировать. Играли бы, допустим, с «Боруссией» из Менхенгладбаха или «Байером» – было бы гораздо проще. Это более предсказуемы команды, от которых понятно, чего ожидать.
 
Но я думаю, что немцы, конечно, фавориты. Букмекеры думают так же. Очень трудно на этот матч подобрать какую-то адекватную ставку. На самом деле, у «Вольфсбурга» возникают частенько сложности, чтобы свое игровое преимущество конвертировать в забитые мячи. Из всего многообразия я подобрал такой вариант – «победа «Вольфсбурга» и «тотал меньше 4,5 мяча». Коэффициент – 1,61. На эту игру, на мой взгляд, это лучшая ставка», – сказал Андронов.
 
Матч «Вольфсбург» – «Десна» начнется в 21:15 по Киеву.

Вольфсбург – Десна. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Рейтинг букмекеров

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Sauron
    online
      Sauron, 24.09.2020 11:09
    +1
    Всього одна гра тож все може статись.
    Особливо, якщо вовки вийдуть грати без концентрації.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 24.09.2020 11:01
    -4
    18+ у виконанні німців сьогодні наживо
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 24.09.2020 11:09
    +1
    Всього одна гра тож все може статись.
    Особливо, якщо вовки вийдуть грати без концентрації.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности