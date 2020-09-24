Лестер – Арсенал – 0:2. Видео голов и обзор матча

«Арсенал» обыграл «Лестер» в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги. Встреча закончилась со счетом 2:0.
«Лестер» – «Арсенал» – 0:2
Голы: Фукс, 57, в свои ворота (0:1). Нкетиа, 90 (0:2).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Арсенал Лондон
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.