Кубок Английской лиги. Эвертон забил 5 раз, Челси 6 голов, а Ньюкасл – аж 7

Сегодня, 23 сентября, прошли 8 матчей 1/16 финала Кубка английской лиги.
Все фавориты одержали победы, а некоторые даже поиздевались над соперниками.
Эвертон забил 5 раз, Челси провел 6 голов, а Ньюкасл аж 7 раз расписался в воротах оппонентов.
«Арсенал» в гостях победил «Лестер» со счетом 2:0.
Кубок английской лиги
1/16 финала, 23 сентября
- Миллуол – Бернли – 0:2
- Престон – Брайтон – 0:2
- Сток Сити – Гиллингем – 1:0
- Фулхэм – Шеффилд Уэнсдей – 2:0
- Лестер – Арсенал – 0:2
- Моркам – Ньюкасл Юнайтед – 0:7
- Флитвуд – Эвертон – 2:5
- Челси – Барнсли – 6:0
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Источник — Sport.ua
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