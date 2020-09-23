Кубок Английской лиги. Эвертон забил 5 раз, Челси 6 голов, а Ньюкасл – аж 7

Все фавориты одержали победы, а некоторые поиздевались над соперниками

  • 23.09.2020 23:45
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  • 1 комментарий
Кубок Английской лиги. Эвертон забил 5 раз, Челси 6 голов, а Ньюкасл – аж 7
© EFL

Сегодня, 23 сентября, прошли 8 матчей 1/16 финала Кубка английской лиги.

Все фавориты одержали победы, а некоторые даже поиздевались над соперниками.

Эвертон забил 5 раз, Челси провел 6 голов, а Ньюкасл аж 7 раз расписался в воротах оппонентов.

«Арсенал» в гостях победил «Лестер» со счетом 2:0.

Кубок английской лиги

1/16 финала, 23 сентября

  • Миллуол – Бернли – 0:2
  • Престон – Брайтон – 0:2
  • Сток Сити – Гиллингем – 1:0
  • Фулхэм – Шеффилд Уэнсдей – 2:0
  • Лестер – Арсенал – 0:2
  • Моркам – Ньюкасл Юнайтед – 0:7
  • Флитвуд – Эвертон – 2:5
  • Челси – Барнсли – 6:0
 
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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Manticora
    online
      Manticora, 23.09.2020 23:57
    -1
    нашли кому забивать.....
    Ссылка
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