Сидорчук догоняет легенд Динамо по важному показателю

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Гента» (2:1) в 20-й раз вывел команду с капитанской повязкой в еврокубках.
Таким образом, Сидорчук стал лишь 4-м игроком в истории «Динамо» времен независимой Украины, который достиг отметки в 20 капитанских матчей в еврокубках.
Впереди расположились три легендарных личности в истории «бело-синих»:
- Александр Шовковский (62 матча);
- Александр Головко (30);
- Олег Лужный (22).
Напомним, что ответная встреча с «Гентом» пройдет в Киеве 29 сентября, начало в 22:00.
Источник — Sport.ua
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