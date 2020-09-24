Олег ФЕДОРЧУК: «Игра Динамо сейчас не впечатляет»

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился мнением о победе киевского «Динамо» над «Гентом» (2:1) в квалификации Лиги чемпионов.

«Если брать все, что происходило вокруг «Гента», полностью подтвердилась картина, которая рисовалась журналистами. Есть футболисты в хорошем тонусе, есть те, которые выделяются своей плохой формой. Есть травмированные – тот же Яремчук вышел на поле. Зачем надо было это делать? Не могла не броситься в глаза нервозность команды. Это все из-за плохой подготовки к сезону. Можно сказать, что в этом плане «Динамо» с жеребьевкой повезло.

«Динамо» пока везет. В этом контексте нельзя не отметить VAR, благодаря которому киевлянам засчитали первый гол. Если бы не VAR, были бы все предпосылки, что мяч не засчитают. Гол забит абсолютно по правилам, тут нет сомнений, но в динамике человеческий взгляд крайне редко может правильно зафиксировать с такого ракурса. С позиции лайнсмена Супряга, фактически, перекрывал соперника. VAR эту ситуацию «рассосал».

Положа руку на сердце, игра «Динамо» сейчас не впечатляет. Команда не провела ни одного целостного матча – ни в чемпионате, ни в Суперкубке. Да, перемены, безусловно, есть. Поменялось психологическое состояние, динамовцы стали раскрепощенными, более дисциплинированными и спокойными. Однако качество игры пока что далекое от того, чтобы занять второе место в группе. Даже не представляю, какой должен быть жребий, чтобы команда смогла подняться выше третьего места. Но думаю, что сейчас в «Динамо» больше думают о премиальных, которые получат в случае выхода в групповой этап, финансовое положение клуба всем известно. А там уже команда будет бороться. Пока для Луческу все складывается как нельзя лучше», - сказал Федорчук.

Ответный поединок «Динамо» — «Гент» состоится в Киеве во вторник, 29-го сентября.