Олег ФЕДОРЧУК: «Игра Динамо сейчас не впечатляет»

Специалист прокомментировал победу киевлян над «Гентом»

  • 24.09.2020 09:14
  • 4009 просмотров
  • 16 комментариев
Олег ФЕДОРЧУК: «Игра Динамо сейчас не впечатляет»
© ФК Энергия. Олег Федорчук

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился мнением о победе киевского «Динамо» над «Гентом» (2:1) в квалификации Лиги чемпионов.

«Если брать все, что происходило вокруг «Гента», полностью подтвердилась картина, которая рисовалась журналистами. Есть футболисты в хорошем тонусе, есть те, которые выделяются своей плохой формой. Есть травмированные – тот же Яремчук вышел на поле. Зачем надо было это делать? Не могла не броситься в глаза нервозность команды. Это все из-за плохой подготовки к сезону. Можно сказать, что в этом плане «Динамо» с жеребьевкой повезло.

«Динамо» пока везет. В этом контексте нельзя не отметить VAR, благодаря которому киевлянам засчитали первый гол. Если бы не VAR, были бы все предпосылки, что мяч не засчитают. Гол забит абсолютно по правилам, тут нет сомнений, но в динамике человеческий взгляд крайне редко может правильно зафиксировать с такого ракурса. С позиции лайнсмена Супряга, фактически, перекрывал соперника. VAR эту ситуацию «рассосал». 

Положа руку на сердце, игра «Динамо» сейчас не впечатляет. Команда не провела ни одного целостного матча – ни в чемпионате, ни в Суперкубке. Да, перемены, безусловно, есть. Поменялось психологическое состояние, динамовцы стали раскрепощенными, более дисциплинированными и спокойными. Однако качество игры пока что далекое от того, чтобы занять второе место в группе. Даже не представляю, какой должен быть жребий, чтобы команда смогла подняться выше третьего места. Но думаю, что сейчас в «Динамо» больше думают о премиальных, которые получат в случае выхода в групповой этап, финансовое положение клуба всем известно. А там уже команда будет бороться. Пока для Луческу все складывается как нельзя лучше», - сказал Федорчук.

Ответный поединок «Динамо» — «Гент» состоится в Киеве во вторник, 29-го сентября.

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Источник — Footboom

(30 голосов)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 24.09.2020 10:52
    0
    Bolshoi, 24.09.2020 10:49
    Хотелось бы не получить нокаут в период становления, поэтому да, соперники желанные.
    шансы есть конечно на эти команды)) все остальное - близко к нокауту, как ты говоришь
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 24.09.2020 10:49
    0
    AK_228, 24.09.2020 10:43
    Порту, Аякс... и вы можете быть выше третьего места
    Хотелось бы не получить нокаут в период становления, поэтому да, соперники желанные.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 24.09.2020 10:43
    0
    Bolshoi, 24.09.2020 10:39
    Однако качество игры пока что далекое от того, чтобы занять второе место в группе.
    -------------------
    Я об этом.
    Порту, Аякс... и вы можете быть выше третьего места
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 24.09.2020 10:42
    +1
    “известный тренер” - однако тонкий стеб
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 24.09.2020 10:39
    +1
    Известный тренер выводитвший "Ниву" в первую лигу, да кому ты гавно рассказвать будешь?)))
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 24.09.2020 10:39
    -2
    Однако качество игры пока что далекое от того, чтобы занять второе место в группе.
    -------------------
    Я об этом.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 24.09.2020 10:11
    -3
    Какая из украинских команд способна гарантировано занять второе место в группе?
    Бавария, Барселона, МС, ПСЖ, есть ещё достойные кандидаты?
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 24.09.2020 10:10
    +1
    Меня тоже не впечатляет игра, а вот результат - таки да! Игра Шахтёра - впечатляет, а вот результат - нет. Я, конечно, выберу результат, потому что красота игры это не яйца Фаберже и не картины Рембрандта. А кто любит красоту игры, то тот забыл основные её принципы - победа и голы.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.09.2020 10:09
    +2
    Шахтёр впечатляет.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.09.2020 10:08
    +1
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 24.09.2020 10:04
    +6
    Тут одно придурошное пишет всякий кал под именем Олег. Не Федорчук ли это?
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 24.09.2020 10:03
    +6
    Іноді краще жувати ...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 24.09.2020 10:00
    +5
    от же ж долбо*об. ВАР - это не “везет”. ВАР - это реалии современного спорта, как раз и призванные устранить эти самые “повезло” и “не повезло”
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 24.09.2020 09:50
    +1
    За яким профілем він відомий. Якщо з бухаресту, то по сусалам добре видно, що не просто відомий, а профі.
    Ссылка
    wojsergivan
      wojsergivan, 24.09.2020 09:44
    +1
    Судя по фото абсолютно пьяная рожа он как тренер выиграл что-то ахметовско-палкинский сайт ниже плинтуса ахметка вытирай сопли своему португальскому тренеру, а где предыдущий выгнали? А ты сам где а дачке во франции за 200 лимонов евро, а твое одесса обленерго пенсионеров раздевает. А где вонючая зелина прокуратура? отдыхает на госдаче?
    Ссылка
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 24.09.2020 09:43
    +8
    яку команду тренував цей "Великий" український тренер і які резельтати?(всього друга ліга)
    Ссылка
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 24.09.2020 09:43
    +8
    яку команду тренував цей "Великий" український тренер і які резельтати?(всього друга ліга)
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 24.09.2020 10:04
    +6
    Тут одно придурошное пишет всякий кал под именем Олег. Не Федорчук ли это?
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 24.09.2020 10:03
    +6
    Іноді краще жувати ...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 24.09.2020 10:00
    +5
    от же ж долбо*об. ВАР - это не “везет”. ВАР - это реалии современного спорта, как раз и призванные устранить эти самые “повезло” и “не повезло”
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.09.2020 10:09
    +2
    Шахтёр впечатляет.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 24.09.2020 10:42
    +1
    “известный тренер” - однако тонкий стеб
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 24.09.2020 10:39
    +1
    Известный тренер выводитвший "Ниву" в первую лигу, да кому ты гавно рассказвать будешь?)))
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 24.09.2020 10:10
    +1
    Меня тоже не впечатляет игра, а вот результат - таки да! Игра Шахтёра - впечатляет, а вот результат - нет. Я, конечно, выберу результат, потому что красота игры это не яйца Фаберже и не картины Рембрандта. А кто любит красоту игры, то тот забыл основные её принципы - победа и голы.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.09.2020 10:08
    +1
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 24.09.2020 09:50
    +1
    За яким профілем він відомий. Якщо з бухаресту, то по сусалам добре видно, що не просто відомий, а профі.
    Ссылка
    wojsergivan
      wojsergivan, 24.09.2020 09:44
    +1
    Судя по фото абсолютно пьяная рожа он как тренер выиграл что-то ахметовско-палкинский сайт ниже плинтуса ахметка вытирай сопли своему португальскому тренеру, а где предыдущий выгнали? А ты сам где а дачке во франции за 200 лимонов евро, а твое одесса обленерго пенсионеров раздевает. А где вонючая зелина прокуратура? отдыхает на госдаче?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 24.09.2020 10:52
    0
    Bolshoi, 24.09.2020 10:49
    Хотелось бы не получить нокаут в период становления, поэтому да, соперники желанные.
    шансы есть конечно на эти команды)) все остальное - близко к нокауту, как ты говоришь
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 24.09.2020 10:49
    0
    AK_228, 24.09.2020 10:43
    Порту, Аякс... и вы можете быть выше третьего места
    Хотелось бы не получить нокаут в период становления, поэтому да, соперники желанные.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 24.09.2020 10:43
    0
    Bolshoi, 24.09.2020 10:39
    Однако качество игры пока что далекое от того, чтобы занять второе место в группе.
    -------------------
    Я об этом.
    Порту, Аякс... и вы можете быть выше третьего места
    Ссылка
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