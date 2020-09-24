Андрей ШАХОВ: «Гент все-таки слабоват»

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов прокомментировалв победу «Динамо» над «Гентом» (2:1) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«С отличным результатом! Не думаю, что в Киеве при должном настрое и отдаче у «Динамо» будут проблемы. «Гент» все-таки слабоват. Очень соскучился по «Динамо» в Лиге чемпионов!

Забарный по своему потенциалу сильнее и Бурды, и Попова. Он в прошлом сезоне выделялся в дубле, и я очень рад, что он, наконец-то, получил шанс», - написал Шахов.

Ответный поединок «Динамо» — «Гент» состоится в Киеве во вторник, 29-го сентября.