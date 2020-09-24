Нападающий Колоса: «Едем только выигрывать»

Форвард «Колоса» Владимир Лысенко прокомментировал предстоящее противостояние своей команды с хорватской «Риекой» в квалификационном раунде Лиги Европы.

«Едем только выигрывать. А как получится – увидим после матча. Хорошо, что у нас каждый игрок может друг друга подменить. Одни сыграли в еврокубках, другие – в чемпионате. Думаю, усталости как таковой не должно быть», - сказал Лысенко.

Матч «Риека» - «Колос» состоится в четверг, 24 сентября в Хорватии. Начало в 21:45 по Киеву.