Нападающий Колоса: «Едем только выигрывать»

Владимир Лысенко нацелен на положительный результат в игре с «Риекой»

  • 24.09.2020 07:55
  • 1062 просмотра
  • 1 комментарий
Нападающий Колоса: «Едем только выигрывать»
© ФК Колос. Владимир Лысенко

Форвард «Колоса» Владимир Лысенко прокомментировал предстоящее противостояние своей команды с хорватской «Риекой» в квалификационном раунде Лиги Европы.

«Едем только выигрывать. А как получится – увидим после матча. Хорошо, что у нас каждый игрок может друг друга подменить. Одни сыграли в еврокубках, другие – в чемпионате. Думаю, усталости как таковой не должно быть», - сказал Лысенко.

Матч «Риека» - «Колос» состоится в четверг, 24 сентября в Хорватии. Начало в 21:45 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.09.2020 08:03
    +1
    Хотелось бы видеть в составе Исаенко.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.09.2020 08:03
    +1
    Хотелось бы видеть в составе Исаенко.
    Ссылка
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