Риека – Колос. Шансы украинцев на выход в следующий раунд повысились

Хотя фаворитом противостояния, как и раньше, является клуб из Хорватии

  • 24.09.2020 11:20
  • 5551 просмотр
  • 8 комментариев
Риека – Колос. Шансы украинцев на выход в следующий раунд повысились
© ФК Колос

В четверг, 24 сентября, ковалевский «Колос» сыграет матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против «Риеки». Встреча состоится в Хорватии.
 
Букмекеры дают больше шансов хозяевам. На победу «Риеки» можно поставить с коэффициентом 1.92, на ничью - 3.45, поражение оценено в 4.1.
 
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.86. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.11, ТМ2.5 – 1.73.
 
Проход «Колоса» в следующий раунд оценен коэффициентом 2.5 (было – 2.95), проход «Риеки» – 1.53 (было – 1.41).
 
Напомним, матч «Риека» – «Колос» начнется в 21:45 по Киеву.

Риека – Колос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    vok_vok
      vok_vok, 24.09.2020 10:51
    -1
    "Рієці" радять поміняти тренера до матчу, щоб зберіг здоров'я, а не так, як зробив "Аріс".
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 22.09.2020 23:25
    +4
    Ну чего, должны проходить дальше, уверенности прибавилось после первой игры, Я уже не чему не удивляюсь, все может быть. Мне вообще кажется что Колос заколотит не меньше двух мячей😁
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 22.09.2020 19:52
    +10
    Колос мне видится фаворитом.
    Особенно после новости, что Риека продала своего лучшего форварда.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.09.2020 18:18
    -2
    Мекеры всегда в выигрыше....
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 18:17
    +11
    Ждем недооценку от хорватов и запал колоса посрамить буков
    Ссылка
    andrijoooo
      andrijoooo, 22.09.2020 18:15
    +9
    Що ви мелете спорт юа,яка перша зустріч,там всього один матч буде,,,,,
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 18:11
    0
    А зря, Колос одержит победу.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 22.09.2020 18:09
    +12
    Такі ж коефіцієнти, як і в матчі з Арісом.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 22.09.2020 18:09
    +12
    Такі ж коефіцієнти, як і в матчі з Арісом.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 18:17
    +11
    Ждем недооценку от хорватов и запал колоса посрамить буков
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 22.09.2020 19:52
    +10
    Колос мне видится фаворитом.
    Особенно после новости, что Риека продала своего лучшего форварда.
    Ссылка
    andrijoooo
      andrijoooo, 22.09.2020 18:15
    +9
    Що ви мелете спорт юа,яка перша зустріч,там всього один матч буде,,,,,
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 22.09.2020 23:25
    +4
    Ну чего, должны проходить дальше, уверенности прибавилось после первой игры, Я уже не чему не удивляюсь, все может быть. Мне вообще кажется что Колос заколотит не меньше двух мячей😁
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 18:11
    0
    А зря, Колос одержит победу.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности