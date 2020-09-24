Риека – Колос. Шансы украинцев на выход в следующий раунд повысились

В четверг, 24 сентября, ковалевский «Колос» сыграет матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против «Риеки». Встреча состоится в Хорватии.
Букмекеры дают больше шансов хозяевам. На победу «Риеки» можно поставить с коэффициентом 1.92, на ничью - 3.45, поражение оценено в 4.1.
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.86. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.11, ТМ2.5 – 1.73.
Проход «Колоса» в следующий раунд оценен коэффициентом 2.5 (было – 2.95), проход «Риеки» – 1.53 (было – 1.41).
Напомним, матч «Риека» – «Колос» начнется в 21:45 по Киеву.
Риека – Колос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Источник — Sport.ua
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Особенно после новости, что Риека продала своего лучшего форварда.
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