Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «У Динамо тренер появился»

Специалист отметил победу киевлян над «Гентом»

  • 24.09.2020 07:32
  • 1228 просмотров
  • 2 комментария
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «У Динамо тренер появился»
© Facebook. Вячеслав Заховайло

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло высказался о победе «Динамо» над «Гентом» (2:1) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

««Гент» - «Динамо» - 1:2. Остается только поздравить с хорошим результатом. Это еще не окончательная победа, но «Динамо» очень близко к решению поставленной задачи.

У многих болельщиков «Динамо» сейчас полное недоумение. Игроки те же, играют вроде не так ярко... но есть результат. Хочу всем напомнить... у нас тренер появился...», - написал Заховайло.

Ответный поединок «Динамо» — «Гент» состоится в Киеве во вторник, 29-го сентября.

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Источник — Facebook

(1 голос)

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Комментарии
    Ukraine
    online
      Ukraine, 24.09.2020 07:40
    -2
    в ДК поважаю більше всього Луческу.
    Тільки одне питання - Суркіс не може подарувати зонтик для тренера? щоб не застудився тренер... потім на лікування ще більше витрат.
    Всі знають що зараз є запатентовані зонти із закритими колящими кінцями, спеціально для масових мість.
    З рушником на голові в ЛЧ якось буде не прикольно.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 24.09.2020 07:36
    +1
    Э, не воруй мои фразы
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 24.09.2020 07:36
    +1
    Э, не воруй мои фразы
    Ссылка
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