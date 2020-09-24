Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «У Динамо тренер появился»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло высказался о победе «Динамо» над «Гентом» (2:1) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

««Гент» - «Динамо» - 1:2. Остается только поздравить с хорошим результатом. Это еще не окончательная победа, но «Динамо» очень близко к решению поставленной задачи.

У многих болельщиков «Динамо» сейчас полное недоумение. Игроки те же, играют вроде не так ярко... но есть результат. Хочу всем напомнить... у нас тренер появился...», - написал Заховайло.

Ответный поединок «Динамо» — «Гент» состоится в Киеве во вторник, 29-го сентября.