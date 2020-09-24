Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «У Динамо тренер появился»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло высказался о победе «Динамо» над «Гентом» (2:1) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
««Гент» - «Динамо» - 1:2. Остается только поздравить с хорошим результатом. Это еще не окончательная победа, но «Динамо» очень близко к решению поставленной задачи.
У многих болельщиков «Динамо» сейчас полное недоумение. Игроки те же, играют вроде не так ярко... но есть результат. Хочу всем напомнить... у нас тренер появился...», - написал Заховайло.
Ответный поединок «Динамо» — «Гент» состоится в Киеве во вторник, 29-го сентября.
Источник — Facebook
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Тільки одне питання - Суркіс не може подарувати зонтик для тренера? щоб не застудився тренер... потім на лікування ще більше витрат.
Всі знають що зараз є запатентовані зонти із закритими колящими кінцями, спеціально для масових мість.
З рушником на голові в ЛЧ якось буде не прикольно.
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